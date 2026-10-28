100 भाइयों की जली चिता, फिर भी अकेला कैसे बचा रहा धृतराष्ट्र का यह बेटा? जानिए आखिर क्यों छोड़ा था अपने भाइयों का साथ?

धर्म डेस्क। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों की सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध था। इस महायुद्ध में जहां 100 कौरव भाई अपने अहंकार और दुर्योधन के अधर्म के साथ खड़े रहे, वहीं धृतराष्ट्र का एक ऐसा पुत्र भी था जिसने सगे भाइयों का मोह त्यागकर धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का दामन थाम लिया। उस योद्धा का नाम था- युयुत्सु।

दासी पुत्र होकर भी नीति और न्याय का पक्षधर युयुत्सु, धृतराष्ट्र का पुत्र था, जिसका जन्म गांधारी की दासी सुगधा के गर्भ से हुआ था। राजमहल में पलने के बावजूद युयुत्सु में दुर्योधन या दुशासन जैसी कुटिलता नहीं थी। वह बाल्यकाल से ही सत्य, धर्म और न्याय का प्रबल समर्थक था।