धर्म डेस्क। दशहरा का त्योहार देवी दुर्गा और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने का त्योहार है। यह भी माना जाता है कि इस त्योहार पर कोई भी शुभ काम करने के लिए किसी खास मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में दशहरे के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको जीवन की कई परेशानियों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जीवन के हर मोड़ पर जीत और सफलता के रास्ते खुलेंगे। आइए देखते हैं कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अश्वयुज शुक्ल दशमी तिथि 20 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी और 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे खत्म होगी। इस तरह, उदया तिथि के आधार पर, दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2026 को मनाया जाएगा।
अगर आपको अपनी नौकरी में दिक्कत आ रही है या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो दशहरा के शुभ दिन दुर्गा पूजा करें और 10 फल चढ़ाएं। फिर वह प्रसाद गरीबों में बांट दें।
जीवन के सभी क्षेत्रों में जीत पाने के लिए, इस दिन देवी की पूजा करें और ‘ॐ विजयायै नमः’ मंत्र का जाप करें। यह उपाय शुभ समय पर होने वाली पूजा के दौरान करना चाहिए। मां दुर्गा की कृपा से सभी क्षेत्रों में जीत मिल सकती है।
अगर आपको कोर्ट केस से राहत पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दशहरा के मौके पर शमी के पेड़ की पूजा करें और पेड़ के नीचे दीया जलाएं। इससे सभी तरह के कोर्ट केस से राहत मिलेगी।
अगर बीमारी या बड़ी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो पानी से भरा एक साबुत नारियल अपने शरीर पर 21 बार घुमाएं। फिर इसे रावण दहन की आग में डाल दें। इसी तरह घर के सभी सदस्यों को नारियल चढ़ा सकते हैं।
दशहरे के त्योहार पर शाम को श्रद्धा से देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर किसी मंदिर में बिना किसी को बताए झाड़ू दान कर दें। इससे घर में पैसे और खुशहाली बढ़ेगी।
बिज़नेस में फायदा नहीं हो रहा है? क्या आपको पैसे का नुकसान हो रहा है? अगर ऐसा है, तो दशहरे के त्योहार के दिन से लगातार 43 दिनों तक अपने कुत्ते को बेसन के लड्डू सम्मान के साथ खिलाएं। माना जाता है कि यह उपाय करने से पैसों से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
अगर बड़ी परेशानियों का सामना करने की संभावना है या परिवार पहले से ही गंभीर परेशानियों से घिरा हुआ है, तो दशहरे के मौके पर श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें। इससे सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी।
Dussehra 2026: दशहरे पर रावण जलाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जानें रामलीला से लेकर विजयादशमी तक का इतिहास