धर्म डेस्‍क। दशहरा का त्योहार देवी दुर्गा और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने का त्योहार है। यह भी माना जाता है कि इस त्योहार पर कोई भी शुभ काम करने के लिए किसी खास मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में दशहरे के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको जीवन की कई परेशानियों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जीवन के हर मोड़ पर जीत और सफलता के रास्ते खुलेंगे। आइए देखते हैं कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं।

इस बार दशहरा कब है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अश्वयुज शुक्ल दशमी तिथि 20 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी और 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे खत्म होगी। इस तरह, उदया तिथि के आधार पर, दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2026 को मनाया जाएगा।

दशहरा के मौके पर क्या उपाय करें? रोज़गार के लिए उपाय अगर आपको अपनी नौकरी में दिक्कत आ रही है या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो दशहरा के शुभ दिन दुर्गा पूजा करें और 10 फल चढ़ाएं। फिर वह प्रसाद गरीबों में बांट दें। सभी क्षेत्रों में जीत पाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में जीत पाने के लिए, इस दिन देवी की पूजा करें और ‘ॐ विजयायै नमः’ मंत्र का जाप करें। यह उपाय शुभ समय पर होने वाली पूजा के दौरान करना चाहिए। मां दुर्गा की कृपा से सभी क्षेत्रों में जीत मिल सकती है। कोर्ट केस से राहत पाने के लिए अगर आपको कोर्ट केस से राहत पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दशहरा के मौके पर शमी के पेड़ की पूजा करें और पेड़ के नीचे दीया जलाएं। इससे सभी तरह के कोर्ट केस से राहत मिलेगी।