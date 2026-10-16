295 साल प्राचीन मंदिर की अनोखी परंपरा : खरगोन में बाकी माता को लगता है 'पान के बीड़े' का भोग, आस्था के पीछे सेहत का विज्ञान

विवेक पाराशर, नईदुनिया, खरगोन : सदियों पुरानी आस्था और विज्ञान का अनूठा संगम शहर के मध्य स्थित प्राचीन बाकी माता मंदिर में देखने को मिलता है। नवरात्रि महापर्व के दौरान यहां एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जो अध्यात्म के साथ-साथ सेहत का भी अनूठा संदेश देती है।

करीब 295 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में सदियों से नवरात्रि के दौरान माता को विशेष रूप से पान के बीड़े और जुवार की धानी का भोग लगाया जाता है। समय के साथ इस परंपरा का दायरा भी बढ़ता गया है और कभी एक पान के बीड़े से शुरू हुआ यह सिलसिला अब बढ़कर 501 बीड़ों तक पहुंच गया है।

यह परंपरा सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे आयुर्वेद और विज्ञान का एक मजबूत आधार भी जुड़ा हुआ है। मंदिर में प्रतिदिन दोपहर की महाआरती के बाद माता को पान के बीड़े और जुवार की धानी का भोग अर्पित किया जाता है। आरती के पश्चात यह पान का विशेष भोग उन श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है जो नवरात्रि के उपवास रखते हैं, जबकि उपवास न करने वाले श्रद्धालुओं को जुवार की धानी और अन्य प्रसाद दिया जाता है। मंदिर से जुड़े कैलाश खोड़े बताते हैं कि दिन के इस विशेष भोग के अलावा रात को होने वाली आरती के बाद माता को अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है और बांटा जाता है।