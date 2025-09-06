Anant Chaturdashi 2025 पर भगवान विष्णु-गणेश की कृपा पाने के लिए जानें पूजा नियम और विसर्जन मुहूर्त

धर्म डेस्क: अनंत चतुर्दशी 2025 (Anant Chaturdashi 2025) का पर्व 6 सितंबर को पूरे देश में धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है और इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप और गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि (Anant Chaturdashi Puja Vidhi) सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर विष्णु प्रतिमा स्थापित करें और उसके पास कलश रखें जिस पर स्वास्तिक बनाएं। पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है, इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें।