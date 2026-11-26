धर्म डेस्‍क। लोग घर के इंटीरियर को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग तरह की पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से सात दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर खास तौर पर पॉपुलर है। वास्तु शास्त्र में इस पेंटिंग को सफलता, तरक्की और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है। हालांकि, घर में यह तस्वीर लगाते समय इसकी दिशा, रंग और तस्वीर में दिख रहे घोड़ों की पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं सात घोड़ों की पेंटिंग से जुड़े वास्तु नियम।

घर में सात घोड़ों की पेंटिंग लगाने से पहले जान लें ये बातें 1. घोड़े की तस्वीर के लिए कौन सी जगह चुनें? वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर के लिविंग रूम में सात दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग लगाना शुभ माना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार के लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और मेहमान भी आते हैं। माना जाता है कि यहाँ यह तस्वीर लगाने से घर में उत्साह और पॉजिटिव माहौल बना रहता है।

4. गुस्सैल घोड़े की तस्वीर न चुनें वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में घोड़े की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वे शांत और संतुलित तरीके से दौड़ते हुए दिखें। ऐसी पेंटिंग से बचना चाहिए जिसमें घोड़े गुस्से में हों, लड़ रहे हों या बहुत गुस्सैल दिख रहे हों। 5. सभी सात घोड़े साफ-साफ दिखने चाहिए पेंटिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि सभी सात घोड़े पूरी तरह से दिखने चाहिए। ऐसी तस्वीर न चुनें जिसमें कोई घोड़ा आधा कटा हो या पीछे छिपा हो। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसी तस्वीर जिसमें सभी सात घोड़े एक साथ आगे बढ़ते दिखें, तरक्की का प्रतीक है। यह भी पढ़ें- कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के सरल उपाय 6. सफेद घोड़े की पेंटिंग शुभ मानी जाती है सात घोड़ों की पेंटिंग में सफेद घोड़ों को खास महत्व दिया जाता है। सफेद रंग को शांति, सफाई और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए, ऐसी तस्वीर चुनी जा सकती है जिसमें सात सफेद घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। 7. टूटे या रुके हुए घोड़ों वाली तस्वीर न लगाएं पेंटिंग में घोड़ों की स्पीड और उनकी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। तस्वीर ऐसी दिखनी चाहिए जैसे घोड़े बिना किसी रुकावट के एक साथ आगे बढ़ रहे हों। वास्तु ऐसी तस्वीरों से बचने की सलाह देता है जिनमें घोड़े अलग-अलग दिशाओं में दौड़ रहे हों या उनकी स्पीड रुकी हुई दिखे।