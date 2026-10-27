Budh Shanti ke Upay: बुधवार को करें ये उपाय, कुंडली में ग्रह साथ देंगे, किस्मत का पासा पलटेगा

धर्म डेस्‍क। बुधवार का दिन सिर्फ भगवान गणेश को ही नहीं बल्कि 'लाल किताब' के अनुसार देवी दुर्गा को भी प्रिय है। लेकिन इस दिन के मुख्य देवता बुध हैं। बुध के नाम पर ही इस दिन का नाम बुधवार रखा गया है।

जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में होता है, उनके लिए बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद होता है। बुध कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और पैसों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ज्योतिष के अनुसार, करियर और बिजनेस में तरक्की के लिए बुधवार के दिन कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इस उपाय को करने से भगवान गणेश की कृपा से सभी रुकावटें दूर होती हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो आइए जानें कि करियर और बिजनेस में फायदा पाने और ग्रह दोषों से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। बुधवार को हरी मूंग दान करें बुधवार को हरी मूंग की दाल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही, इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल खाने से भी फायदा होता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। आप बुधवार को शिवलिंग पर हरी मूंग भी चढ़ा सकते हैं।

बुधवार को करें यह गणेश पाठ अगर आप पैसे की दिक्कतों या कर्ज से परेशान हैं, तो हर बुधवार को 'ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र' का पाठ करें। इससे भगवान गणेश की कृपा मिलती है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसका पाठ करने से जीवन में धीरे-धीरे सुख-समृद्धि आती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। याद रखें कि कर्जमोचक गणेश स्तोत्र पढ़ने के बाद गणपति बप्पा की आरती करना न भूलें। गणपति को ये चीज़ चढ़ाएं हर बुधवार को गणपति बप्पा को शमी के पत्ते और दूर्वा चढ़ाएं। अगर शमी के पत्ते न हों, तो आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाते समय एक बात याद रखें कि आपको 21 दूर्वा का जोड़ा बनाना है और ऐसे 21 जोड़े गणपति बप्पा के सिर पर चढ़ाने हैं। दूर्वा चढ़ाने से गणपति बप्पा जल्दी खुश होते हैं और आपकी कई दुनियावी इच्छाएं पूरी करते हैं। Budh Grah Shanti: बुध ग्रह की शांति के लिए इन उपायों को करने से मिलेगा बड़ा लाभ गाय को चारा खिलाएं बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको 33 करोड़ देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और ग्रहों के दोषों से होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलती है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको गाय को कम से कम तीन महीने तक रेगुलर घास और हरी पालक खिलानी चाहिए। इसके बाद आपको इसके अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। गाय को ये चीज़ें खिलाने से ज़िंदगी की सारी मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। पैसे के लिए करें ये उपाय अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है, तो आप बुधवार को एक आसान सा उपाय आज़मा सकते हैं। इसके लिए भगवान गणेश की पूजा करते समय आपको उन्हें हरी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। साथ ही, किसी किन्नर को हरी चीजें, जैसे कपड़े, चूड़ियां आदि दान करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।