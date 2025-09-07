मेरी खबरें
    Chandra Grahan 2025: मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्ति हावी रहती है। ग्रहण के दौरान दो राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आइए, इसके बारे में जानते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 06:05:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 06:05:15 PM (IST)
    Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी, वरना हो सकता है भारी नुकसान
    HighLights

    1. 7 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण
    2. ग्रहण के समय राहु का प्रभाव बढ़ जाता है
    3. शिव जी के नामों का जप करना चाहिए

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज देर रात लगने वाला है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चांद दूधिया रंग न होकर लाल रंग का दिखेगा। चंद्र ग्रहण देर रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा, वहीं इसका समापन 08 सितंबर को देर रात 01 बजकर 26 मिनट पर होगा। ग्रहण के दौरान दो राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

    वृषभ राशि

    वृषभ राशि के जातकों पर चंद्र देव की खास कृपा बरसती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं। यही वजह है कि इस राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

    वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। इसकी वजह से आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसे समय में आपको निवेश से बचना चाहिए, साथ ही कोई भी काम करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ-साथ नकारात्मक जगहों पर जाने से बचना चाहिए, साथ ही अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जातकों को ग्रहण के दौरान शिव जी के नामों का जप करना चाहिए।

    कर्क राशि

    वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु आपके धन भाव में विराजमान हैं। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और न ही किसी पर विश्वास रख कोई काम करना चाहिए। अगर संभव हो तो शुभ काम को शारदीय नवरात्र तक टाल सकते हैं।

    इसके अलावा झूठ बोलने से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार का ऑनलाइन निवेश नहीं किया जाए। इस दौरान शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों की तरह ही भगवान शिव के नामों का जप करना चाहिए।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

