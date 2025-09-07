Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज देर रात लगने वाला है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चांद दूधिया रंग न होकर लाल रंग का दिखेगा। चंद्र ग्रहण देर रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा, वहीं इसका समापन 08 सितंबर को देर रात 01 बजकर 26 मिनट पर होगा। ग्रहण के दौरान दो राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों पर चंद्र देव की खास कृपा बरसती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं। यही वजह है कि इस राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। इसकी वजह से आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसे समय में आपको निवेश से बचना चाहिए, साथ ही कोई भी काम करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ-साथ नकारात्मक जगहों पर जाने से बचना चाहिए, साथ ही अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जातकों को ग्रहण के दौरान शिव जी के नामों का जप करना चाहिए। कर्क राशि वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु आपके धन भाव में विराजमान हैं। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और न ही किसी पर विश्वास रख कोई काम करना चाहिए। अगर संभव हो तो शुभ काम को शारदीय नवरात्र तक टाल सकते हैं।