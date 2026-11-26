30 नवंबर को बनेगा 'चतुर्ग्रही योग'; इन 3 राशियों के पूरे होंगे अटके काम, निवेश से मिलेगा बंपर लाभ
सोमवार 30 नवंबर 2026 को चंद्रमा के सिंह राशि में गोचर करने के साथ 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण होगा, जिसका विशेष शुभ असर 2 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा।
Publish Date: Thu, 26 Nov 2026 04:07:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 26 Nov 2026 04:07:23 PM (IST)
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में जब एक ही राशि में चार प्रमुख ग्रहों की युति होती है, तो अत्यंत प्रभावशाली 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण होता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, आगामी सोमवार, 30 नवंबर 2026 को मन के कारक चंद्रमा सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा के इस गोचर के साथ ही वहां पहले से विराजमान ग्रहों के साथ मिलकर यह दुर्लभ चतुर्ग्रही योग सक्रिय हो जाएगा।
ज्योतिषविदों के अनुसार, 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 (जिस दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा) तक का समय राशिचक्र की 3 प्रमुख राशियों- मेष, सिंह और धनु के लिए बेहद शानदार और भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। इस योग के प्रभाव से न केवल लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, बल्कि नए व्यावसायिक संपर्कों और निवेश से भी बड़े आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे।
आइए जानते हैं चतुर्ग्रही योग से इन 3 भाग्यशाली राशियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव:
1. मेष राशि (Aries)- निवेश से मिलेगा बंपर लाभ और कर्ज से मुक्ति
मेष राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में बन रहा यह चतुर्ग्रही योग अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है:
- योजनाबद्ध प्रयासों में सफलता: इस अवधि में पूरी रणनीति और योजना के साथ किए गए प्रयासों के सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होंगे।
- आर्थिक और निवेश लाभ: पूर्व में किए गए निवेश से बंपर मुनाफा मिल सकता है। साथ ही, किसी नई लाभकारी योजना में निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल है।
- कर्ज मुक्ति और संपत्ति सुख: पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने की प्रबल संभावना है। घर में नए वाहन या मकान के सुख की प्राप्ति हो सकती है।
- निर्णय और यात्रा लाभ: इस दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसले भविष्य में दीर्घकालिक लाभ देंगे और काम से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी।
2. सिंह राशि (Leo)- आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में होगी वृद्धि
चूंकि यह चतुर्ग्रही योग स्वयं आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद फलदायी साबित होगा-
- करियर में नई जिम्मेदारियां: आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त निखार आएगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
- नए संपर्कों से लाभ: इस अवधि में व्यवसाय और कार्य से जुड़े नए प्रभावशाली संपर्कों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
- रुके काम और विवादों का निपटारा: लंबे समय से अटके हुए सरकारी या निजी कार्य पूरे होंगे और किसी पुराने विवाद का सुखद समाधान निकल सकता है।
- आय और प्रॉपर्टी योग: आमदनी में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत हैं, साथ ही नई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बन सकती है।
3. धनु राशि (Sagittarius)- प्रमोशन, विदेश यात्रा और बड़ी सफलता के योग
धनु राशि के जातकों के लिए यह चतुर्ग्रही योग किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा:
- कार्यस्थल पर बॉस का सपोर्ट: ऑफिस में वरिष्ठों और बॉस का हर कदम पर भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बनेंगे।
- मनचाही नौकरी और विदेश अवसर: जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहे स्थान पर रोजगार मिल सकता है। ऑफिस की ओर से विदेश यात्रा का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हो सकता है।
- बिजनेस में मुनाफा: कारोबारियों को व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ होगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
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