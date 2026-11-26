धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में जब एक ही राशि में चार प्रमुख ग्रहों की युति होती है, तो अत्यंत प्रभावशाली 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण होता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, आगामी सोमवार, 30 नवंबर 2026 को मन के कारक चंद्रमा सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा के इस गोचर के साथ ही वहां पहले से विराजमान ग्रहों के साथ मिलकर यह दुर्लभ चतुर्ग्रही योग सक्रिय हो जाएगा।

ज्योतिषविदों के अनुसार, 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 (जिस दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा) तक का समय राशिचक्र की 3 प्रमुख राशियों- मेष, सिंह और धनु के लिए बेहद शानदार और भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। इस योग के प्रभाव से न केवल लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, बल्कि नए व्यावसायिक संपर्कों और निवेश से भी बड़े आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे।