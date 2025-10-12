Diwali 2025: घर में दिखें ये शुभ संकेत तो समझिए होने वाली है 'धनवर्षा', दीपावली से पहले जानें लक्ष्मी आगमन के संकेत

धर्म डेस्क: दीवाली 2025, जिसे दीपावली (Diwali 2025 Date) भी कहा जाता है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन आता है, जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से लौटकर अयोध्या पहुंचे थे। इस पावन अवसर पर घर-घर दीप जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है।

दीवाली न केवल प्रकाश का त्योहार है, बल्कि यह शुभता, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक भी है। ज्योतिष और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दीपावली से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। आइए जानते हैं ये शुभ संकेत कौन से हैं—

घर की सफाई में मोर पंख मिलना दीवाली से पहले हर घर में सफाई की जाती है। यदि इस दौरान आपको मोर पंख मिलता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मोर भगवान विष्णु का प्रिय है और मोर पंख का मिलना इस बात का संकेत होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। उल्लू, छछूंदर या काली चींटी दिखना यदि दीपावली से पहले आपके घर या आसपास उल्लू, छछूंदर, या काली चींटी दिखाई दे, तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसका दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। काली चींटियों का आना घर में धन और अनाज की बरकत का सूचक होता है।