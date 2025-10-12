मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Diwali 2025: घर में दिखें ये शुभ संकेत तो समझिए होने वाली है 'धनवर्षा', दीपावली से पहले जानें लक्ष्मी आगमन के संकेत

    दीवाली (Diwali 2025) हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और शुभ त्योहार है, जो इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक अमावस्या का होता है, जब प्रभु श्रीराम, सीता माता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। शास्त्रों के अनुसार, दीवाली से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई देना मां लक्ष्मी के आगमन का सूचक माना जाता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 04:49:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 04:49:21 PM (IST)
    Diwali 2025: घर में दिखें ये शुभ संकेत तो समझिए होने वाली है 'धनवर्षा', दीपावली से पहले जानें लक्ष्मी आगमन के संकेत
    Diwali 2025 मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के उपाय। (AI Imgae)

    HighLights

    1. दीवाली से पहले मां लक्ष्मी के शुभ संकेत
    2. Diwali 2025 पर समृद्धि के रहस्य जानिए
    3. उल्लू और गाय का आना लक्ष्मी प्रतीक

    धर्म डेस्क: दीवाली 2025, जिसे दीपावली (Diwali 2025 Date) भी कहा जाता है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन आता है, जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से लौटकर अयोध्या पहुंचे थे। इस पावन अवसर पर घर-घर दीप जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है।

    naidunia_image

    दीवाली न केवल प्रकाश का त्योहार है, बल्कि यह शुभता, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक भी है। ज्योतिष और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दीपावली से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। आइए जानते हैं ये शुभ संकेत कौन से हैं—


    घर की सफाई में मोर पंख मिलना

    दीवाली से पहले हर घर में सफाई की जाती है। यदि इस दौरान आपको मोर पंख मिलता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मोर भगवान विष्णु का प्रिय है और मोर पंख का मिलना इस बात का संकेत होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है।

    उल्लू, छछूंदर या काली चींटी दिखना

    यदि दीपावली से पहले आपके घर या आसपास उल्लू, छछूंदर, या काली चींटी दिखाई दे, तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसका दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। काली चींटियों का आना घर में धन और अनाज की बरकत का सूचक होता है।

    गाय का आना या दर्शन होना

    अगर दीवाली से पहले गाय माता आपके घर के द्वार पर आती है या अचानक उसके दर्शन होते हैं, तो यह भी मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है। ऐसे में गाय को रोटी या गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है।

    स्वप्न में मंदिर, शंख या ॐ का दिखना

    स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि दीपावली से पहले आपको सपने में मंदिर, शंख, ॐ या किसी देवी-देवता के दर्शन हों, तो यह संकेत है कि निकट भविष्य में आपको धनलाभ और मां लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली है। खासकर मंदिर में प्रवेश करने का सपना अत्यंत शुभ माना जाता है।

    घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव

    दीवाली से पहले यदि अचानक घर में मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में सौहार्द बढ़े या सुगंधित वातावरण महसूस हो, तो यह भी लक्ष्मी आगमन का संकेत है। माना जाता है कि इस समय देवी स्वयं आपके घर प्रवेश की तैयारी करती हैं।

    यह भी पढ़ें- Narak Chaturdashi 2025: रूप चतुर्दशी पर करें ये 5 उपाय, घर से नकारात्मकता और संकट होंगे दूर

    दीवाली से पहले इन शुभ संकेतों का दिखाई देना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि दैवी संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके आसपास ऐसे लक्षण दिखें, तो उन्हें शुभ मानते हुए श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की आराधना करें। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि, धन, और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.