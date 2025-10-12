Diwali 2025: घर में दिखें ये शुभ संकेत तो समझिए होने वाली है 'धनवर्षा', दीपावली से पहले जानें लक्ष्मी आगमन के संकेत

धर्म डेस्क: दीवाली 2025, जिसे दीपावली (Diwali 2025 Date) भी कहा जाता है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन आता है, जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से लौटकर अयोध्या पहुंचे थे। इस पावन अवसर पर घर-घर दीप जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है।
दीवाली न केवल प्रकाश का त्योहार है, बल्कि यह शुभता, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक भी है। ज्योतिष और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दीपावली से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। आइए जानते हैं ये शुभ संकेत कौन से हैं—
दीवाली से पहले हर घर में सफाई की जाती है। यदि इस दौरान आपको मोर पंख मिलता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मोर भगवान विष्णु का प्रिय है और मोर पंख का मिलना इस बात का संकेत होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है।
यदि दीपावली से पहले आपके घर या आसपास उल्लू, छछूंदर, या काली चींटी दिखाई दे, तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसका दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। काली चींटियों का आना घर में धन और अनाज की बरकत का सूचक होता है।
अगर दीवाली से पहले गाय माता आपके घर के द्वार पर आती है या अचानक उसके दर्शन होते हैं, तो यह भी मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है। ऐसे में गाय को रोटी या गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि दीपावली से पहले आपको सपने में मंदिर, शंख, ॐ या किसी देवी-देवता के दर्शन हों, तो यह संकेत है कि निकट भविष्य में आपको धनलाभ और मां लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली है। खासकर मंदिर में प्रवेश करने का सपना अत्यंत शुभ माना जाता है।
दीवाली से पहले यदि अचानक घर में मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में सौहार्द बढ़े या सुगंधित वातावरण महसूस हो, तो यह भी लक्ष्मी आगमन का संकेत है। माना जाता है कि इस समय देवी स्वयं आपके घर प्रवेश की तैयारी करती हैं।
दीवाली से पहले इन शुभ संकेतों का दिखाई देना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि दैवी संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके आसपास ऐसे लक्षण दिखें, तो उन्हें शुभ मानते हुए श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की आराधना करें। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि, धन, और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है।