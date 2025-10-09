Guru Gochar 2025: धनतेरस से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, गुरु की कृपा से बढ़ेगा धन... यश और मान

धर्म डेस्क: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस (Dhanteras) का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की भक्ति भाव से पूजा की जाती है और सोने-चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन बृहस्पति देव मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर (Guru Gochar) करेंगे।

देवताओं के गुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, वैवाहिक सुख और संतान के कारक माने जाते हैं। इनका गोचर हमेशा जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस बार बृहस्पति देव का गोचर अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। मिथुन राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव धनतेरस के दिन बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। लंबे समय से चल रही आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा, जबकि नौकरीपेशा व्यक्तियों को प्रमोशन या पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। ज्वेलरी और सोने-चांदी से जुड़े कारोबारियों के लिए यह अवधि लाभकारी साबित होगी।