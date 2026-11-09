दीवाली की रात दीये की लौ से क्यों बनता है काजल? बिहार-झारखंड की इस परंपरा के पीछे खास मान्यता!

धर्म डेस्क। दीवाली की रात घरों में दीपक जलाए जाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और हर तरफ रोशनी दिखाई देती है। लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई परिवारों में इस रात एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूजा के दीपक की लौ से काजल बनाया जाता है। इसके लिए दीपक के ऊपर छोटी-सी कटोरी या धातु की प्लेट रखी जाती है, जिस पर लौ से निकलने वाली कालिख जम जाती है। बाद में इस कालिख को इकट्ठा करके उसमें घी या तेल मिलाया जाता है और पारंपरिक काजल तैयार किया जाता है।
सवाल है कि आखिर दीवाली की रात ही काजल बनाने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे क्या मान्यता है और इसका दीपावली की पूजा से क्या संबंध है?
लोकमान्यताओं में काजल को सिर्फ आंखों का श्रृंगार नहीं, बल्कि बुरी नजर से बचाने का एक पारंपरिक तरीका भी माना गया है। कई परिवारों में दीवाली की रात बने काजल को शुभ मानकर बच्चों के माथे या कान के पीछे छोटा-सा टीका लगाने की परंपरा रही है। मान्यता है कि इससे बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती।
कुछ घरों में इसे महिलाओं के श्रृंगार से भी जोड़ा जाता है। दीवाली के दिन तैयार किया गया काजल बाद में इस्तेमाल करने के लिए संभालकर रखा जाता है। हालांकि, यह परंपरा हर परिवार और क्षेत्र में एक जैसी नहीं है। कहीं इसे पूजा के बाद बनाया जाता है, तो कहीं घर के बुजुर्गों से मिली परंपरा के रूप में निभाया जाता है।
पुराने समय में घरों में बाजार से मिलने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की जगह कई चीजें घरेलू तरीके से तैयार की जाती थीं। काजल भी उन्हीं में से एक था। सरसों या घी के दीपक की लौ से निकलने वाली कालिख को इकट्ठा करके काजल बनाया जाता था। दीवाली जैसे बड़े त्योहार पर घर में दीपक जलने के कारण इसे बनाने का अवसर भी मिलता था।
इस परंपरा को धार्मिक आस्था, घरेलू जीवन और लोकसंस्कृति के मेल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, दीपक से बनी कालिख को आंखों में लगाना सुरक्षित हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे जलन या संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए इस परंपरा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में समझना जरूरी है, न कि आंखों की देखभाल के उपाय के तौर पर।
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