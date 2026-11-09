दीवाली की रात दीये की लौ से क्यों बनता है काजल? बिहार-झारखंड की इस परंपरा के पीछे खास मान्यता!

धर्म डेस्क। दीवाली की रात घरों में दीपक जलाए जाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और हर तरफ रोशनी दिखाई देती है। लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई परिवारों में इस रात एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूजा के दीपक की लौ से काजल बनाया जाता है। इसके लिए दीपक के ऊपर छोटी-सी कटोरी या धातु की प्लेट रखी जाती है, जिस पर लौ से निकलने वाली कालिख जम जाती है। बाद में इस कालिख को इकट्ठा करके उसमें घी या तेल मिलाया जाता है और पारंपरिक काजल तैयार किया जाता है।

सवाल है कि आखिर दीवाली की रात ही काजल बनाने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे क्या मान्यता है और इसका दीपावली की पूजा से क्या संबंध है? बुरी नजर से बचाने की मान्यता से जुड़ा है काजल लोकमान्यताओं में काजल को सिर्फ आंखों का श्रृंगार नहीं, बल्कि बुरी नजर से बचाने का एक पारंपरिक तरीका भी माना गया है। कई परिवारों में दीवाली की रात बने काजल को शुभ मानकर बच्चों के माथे या कान के पीछे छोटा-सा टीका लगाने की परंपरा रही है। मान्यता है कि इससे बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती।