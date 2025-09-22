मेरी खबरें
    Vastu tips for Interview: इंटरव्यू पर जाने से पहले करें ये उपाय, मिल जाएगी मनचाही नौकरी

    Vastu tips for Interview: वास्तु शास्त्र में लगभग व्यक्ति की हर समस्या का समाधान मिलता है। कई बार हममे प्रतिभा होते हुए भी हम अपनी मनपसंद जॉब पाने से चूक जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इंटरव्यू को लेकर परेशान हैं तो इसके लिए भी वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जरूरी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 09:43:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 09:43:03 PM (IST)
    HighLights

    1. वास्तु नियमों का ध्यान रखने से आती है सकारात्मक ऊर्जा।
    2. इंटरव्यू पर जाने से पहले भी अपना सकते हैं ये कुछ टिप्स।
    3. बढ़ जाती है जातक की सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावना।

    धर्म डेस्क। जीवन में कई बार मेहनत और कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे समय में व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। खासतौर पर इंटरव्यू जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इन बातों का ध्यान रखना लाभकारी माना जाता है।

    इंटरव्यू से पहले करें ये उपाय

    इंटरव्यू वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय कम से कम 11 बार "ॐ ह्रीं सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और करियर में उन्नति के योग बनते हैं।

    इसके अलावा, घर से निकलने से पहले गणेश जी का स्मरण करें और गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करें। यह मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

    पर्स में रखें ये शुभ वस्तुएं

    मान्यता है कि तुलसी के पांच सूखे पत्ते या थोड़े से काले तिल को छोटी पोटली में बांधकर पर्स में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही, सफलता के अवसर भी बढ़ते हैं। इसके अलावा, पर्स में कुछ चावल के दाने या हल्दी की एक-दो गांठ रखने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं।

    इन बातों पर दें ध्यान

    सफलता आकर्षित करने के लिए घर और मन दोनों से नकारात्मकता को दूर करना जरूरी है। इंटरव्यू पर जाने से पहले किसी तरह का नकारात्मक विचार मन में न आने दें। साथ ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ व्यवस्थित रखें। वास्तु शास्त्र में व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि अनुशासन और व्यवस्थित जीवन ही सफलता की ओर ले जाते हैं।

