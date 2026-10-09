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Pitru Paksha 2026: 10 अक्‍टूबर को सर्वपितृ अमावस पर इन वस्‍तुओं का करें दान, मिलेगा पुरखों का आशीर्वाद

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष को पारंपरिक रूप से पुरखों को याद करने और उनका सम्मान करने के समय के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में, परिवार अपने गुज़...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 03:33:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 05:43:08 PM (IST)
Pitru Paksha 2026: 10 अक्‍टूबर को सर्वपितृ अमावस पर इन वस्‍तुओं का करें दान, मिलेगा पुरखों का आशीर्वाद
सर्वपितृ अमावस का दान।

HighLights

  1. पितृ पक्ष के दौरान श्रद्धा से दान करने से पुरखे खुश होते हैं।
  2. ऐसा भी माना जाता है कि इससे पितृ दोष से राहत मिलती है।
  3. पितृ पक्ष 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर खत्म होगा।

धर्म डेस्‍क। Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के ज़रिए पुरखों को याद करने का समय है। इस दौरान दान को भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दान पुरखों के आशीर्वाद, परिवार की खुशहाली और पितृ दोष से राहत से जुड़े होते हैं।

पितृ पक्ष को पारंपरिक रूप से पुरखों को याद करने और उनका सम्मान करने के समय के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में, परिवार अपने गुज़रे हुए पुरखों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे रीति-रिवाज़ करते हैं। इन रीति-रिवाज़ों के साथ, दान और दान को भी पितृ पक्ष की परंपराओं का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है।


धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान श्रद्धा से दान करने से पुरखे खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद पाने में मदद मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे पितृ दोष से राहत मिलती है और घर में शांति, खुशी और खुशहाली आती है। पितृ पक्ष 10 अक्टूबर, 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। जानिए इस दौरान आप क्या दान कर सकते हैं?

काला तिल

पितृ पक्ष के दौरान काले तिल या काला तिल का दान करना पारंपरिक रूप से खास तौर पर शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान में काले तिल चढ़ाने से पूर्वज खुश होते हैं और माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मुश्किलों से जल्दी उबरने में मदद मिलती है।

चांदी की चीज़ें

जो लोग इसे खरीद सकते हैं, वे पितृ पक्ष के दौरान चांदी की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। चांदी के बर्तन, सिक्के या चांदी की दूसरी चीज़ें दान में दी जा सकती हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, ऐसे चढ़ावे से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और यह खुशहाली और खुशहाली से जुड़ा होता है।

अनाज

पितृ पक्ष के दौरान अन्न दान एक और ज़रूरी परंपरा है। लोग ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को अनाज भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अन्न दान को पूर्वजों को संतुष्ट करने और परिवार के वंश की तरक्की और खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद लेने से जोड़ा गया है।

कपड़े

पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े भी दान किए जा सकते हैं। कपड़े साफ़ और नए होने चाहिए। पारंपरिक रूप से श्राद्ध कर्म के दौरान फटे या पुराने कपड़े दान के लिए सही नहीं माने जाते हैं।

दूसरी चीज़ें जो आप दान कर सकते हैं

इन चीज़ों के अलावा, लोग किताबें, चावल, नमक, घी, खाने की दूसरी चीज़ें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी दान कर सकते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन ज़रूरी चीज़ों का दान करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है।

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दान करते समय याद रखने वाली बातें

  • पारंपरिक रूप से पितृ पक्ष के दौरान दान श्रद्धा और बिना किसी स्वार्थ के किया जाना चाहिए।

  • दान को लेकर दिखावा या गर्व महसूस करने से मना किया जाता है।

  • तर्पण करते समय, भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें।

  • अगर श्राद्ध या पिंडदान किया जा रहा है, तो रस्म के बाद दान पारंपरिक रूप से किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए।

  • धार्मिक रस्मों में, पारंपरिक रूप से दाहिने हाथ से दान दिया जाता है।

    फटे या पुराने कपड़े, बासी खाना और टूटी या खराब चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए।

  • एक बार डोनेशन देने के बाद, पारंपरिक तौर पर यह सलाह दी जाती है कि बार-बार इसका ज़िक्र न करें या दूसरों के सामने इसके बारे में बात न करें।