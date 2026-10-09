धर्म डेस्‍क। Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के ज़रिए पुरखों को याद करने का समय है। इस दौरान दान को भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दान पुरखों के आशीर्वाद, परिवार की खुशहाली और पितृ दोष से राहत से जुड़े होते हैं।

पितृ पक्ष को पारंपरिक रूप से पुरखों को याद करने और उनका सम्मान करने के समय के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में, परिवार अपने गुज़रे हुए पुरखों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे रीति-रिवाज़ करते हैं। इन रीति-रिवाज़ों के साथ, दान और दान को भी पितृ पक्ष की परंपराओं का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान श्रद्धा से दान करने से पुरखे खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद पाने में मदद मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे पितृ दोष से राहत मिलती है और घर में शांति, खुशी और खुशहाली आती है। पितृ पक्ष 10 अक्टूबर, 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। जानिए इस दौरान आप क्या दान कर सकते हैं? काला तिल पितृ पक्ष के दौरान काले तिल या काला तिल का दान करना पारंपरिक रूप से खास तौर पर शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान में काले तिल चढ़ाने से पूर्वज खुश होते हैं और माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मुश्किलों से जल्दी उबरने में मदद मिलती है।