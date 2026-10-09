धर्म डेस्क। Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के ज़रिए पुरखों को याद करने का समय है। इस दौरान दान को भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दान पुरखों के आशीर्वाद, परिवार की खुशहाली और पितृ दोष से राहत से जुड़े होते हैं।
पितृ पक्ष को पारंपरिक रूप से पुरखों को याद करने और उनका सम्मान करने के समय के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में, परिवार अपने गुज़रे हुए पुरखों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे रीति-रिवाज़ करते हैं। इन रीति-रिवाज़ों के साथ, दान और दान को भी पितृ पक्ष की परंपराओं का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान श्रद्धा से दान करने से पुरखे खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद पाने में मदद मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे पितृ दोष से राहत मिलती है और घर में शांति, खुशी और खुशहाली आती है। पितृ पक्ष 10 अक्टूबर, 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। जानिए इस दौरान आप क्या दान कर सकते हैं?
पितृ पक्ष के दौरान काले तिल या काला तिल का दान करना पारंपरिक रूप से खास तौर पर शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान में काले तिल चढ़ाने से पूर्वज खुश होते हैं और माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मुश्किलों से जल्दी उबरने में मदद मिलती है।
जो लोग इसे खरीद सकते हैं, वे पितृ पक्ष के दौरान चांदी की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। चांदी के बर्तन, सिक्के या चांदी की दूसरी चीज़ें दान में दी जा सकती हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, ऐसे चढ़ावे से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और यह खुशहाली और खुशहाली से जुड़ा होता है।
पितृ पक्ष के दौरान अन्न दान एक और ज़रूरी परंपरा है। लोग ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को अनाज भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अन्न दान को पूर्वजों को संतुष्ट करने और परिवार के वंश की तरक्की और खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद लेने से जोड़ा गया है।
पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े भी दान किए जा सकते हैं। कपड़े साफ़ और नए होने चाहिए। पारंपरिक रूप से श्राद्ध कर्म के दौरान फटे या पुराने कपड़े दान के लिए सही नहीं माने जाते हैं।
इन चीज़ों के अलावा, लोग किताबें, चावल, नमक, घी, खाने की दूसरी चीज़ें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी दान कर सकते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन ज़रूरी चीज़ों का दान करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है।
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फटे या पुराने कपड़े, बासी खाना और टूटी या खराब चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए।