20 अक्टूबर विजयादशमी पर करें ये 10 अचूक उपाय! जानिए कैसे एक चुटकी सरसों और नारियल से चमकेगी किस्मत

धर्म डेस्क। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व 'विजयादशमी' (दशहरा) पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था।

विजयादशमी एक सिद्ध और स्वयंसिद्ध अबुझ मुहूर्त है। इस दिन अपराजिता देवी, शमी वृक्ष (आपटा) और नीलकंठ पक्षी के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व है। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार, विजयादशमी के दिन किए गए कुछ खास ज्योतिषीय और शास्त्रीय उपायों से जीवन के समस्त आर्थिक और मानसिक संकट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है।