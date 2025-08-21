Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बरसेगी बप्पा की कृपा, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं?

धर्म डेस्क। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष संयोग लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और महत्व।

Ganesh Chaturthi 2025- तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से होगी। वहीं, इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी।