Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को चढ़ाएं उनके प्रिय भोग, दूर होंगे सारे दुख और क्लेश

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का पर्व पूरे भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंचाग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है।

गणेश चतुर्थी के दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक श्रद्धाभाव से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान गणेश को खुश किया जा सकता है और उनकी कृपा हासिल की जा सकती है।