Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा के स्वागत से पहले करें ये उपाय... घर में आएगी खुशहाली, दूर होंगे सारे कष्ट

धर्म डेस्क। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु अपने घरों में गणपति (Ganesh Chaturthi 2025) की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से गणेश जी की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और संकट दूर होते हैं।

गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय

धन-संपत्ति के लिए उपाय- अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा कर हाथी और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं।

गृह क्लेश दूर करने के लिए उपाय- घर में झगड़े या तनाव खत्म करने के लिए इस दिन भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं और गाय की सेवा करें। इससे शांति और सौहार्द बढ़ता है।

नई शुरुआत के लिए उपाय- अगर किसी नए कार्य में बार-बार बाधा आ रही है, तो गणपति को 21 गुड़ की गोलियां और दूर्वा चढ़ाएं तथा मंत्र जाप करें। इससे सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं।

पापों से मुक्ति के लिए उपाय- गणेश चतुर्थी पर व्रत रखकर गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर किए गए ये सरल उपाय न केवल भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं बल्कि जीवन में सुख-शांति, सौभाग्य और सफलता भी प्रदान करते हैं।