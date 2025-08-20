मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा के स्वागत से पहले करें ये उपाय... घर में आएगी खुशहाली, दूर होंगे सारे कष्ट

    Ganesh Chaturthi Remedies: इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 27 अगस्त, बुधवार से प्रारंभ होगा। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश का जन्म हुआ था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:44:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 04:48:18 PM (IST)
    Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा के स्वागत से पहले करें ये उपाय... घर में आएगी खुशहाली, दूर होंगे सारे कष्ट
    Ganesh Chaturthi 2025

    HighLights

    1. घरों में गणपति की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें।
    2. गणेश चतुर्थी पर अपनाएं ये यहां दिए गए उपाय।
    3. गणेश चतुर्थी पर इच्छाएं पूरी होंगी, दूर होंगे कष्ट।

    धर्म डेस्क। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु अपने घरों में गणपति (Ganesh Chaturthi 2025) की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से गणेश जी की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और संकट दूर होते हैं।

    गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय

    धन-संपत्ति के लिए उपाय- अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा कर हाथी और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं।

    गृह क्लेश दूर करने के लिए उपाय- घर में झगड़े या तनाव खत्म करने के लिए इस दिन भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं और गाय की सेवा करें। इससे शांति और सौहार्द बढ़ता है।

    नई शुरुआत के लिए उपाय- अगर किसी नए कार्य में बार-बार बाधा आ रही है, तो गणपति को 21 गुड़ की गोलियां और दूर्वा चढ़ाएं तथा मंत्र जाप करें। इससे सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं।

    पापों से मुक्ति के लिए उपाय- गणेश चतुर्थी पर व्रत रखकर गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

    यह भी पढ़ें- Ganesha Chaturthi 2025: इस श्राप के कारण हुए गणेश जी के दो विवाह, जानिए इसकी रोचक पौराणिक कथा

    ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर किए गए ये सरल उपाय न केवल भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं बल्कि जीवन में सुख-शांति, सौभाग्य और सफलता भी प्रदान करते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.