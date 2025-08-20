Ganesha Chaturthi 2025: इस श्राप के कारण हुए गणेश जी के दो विवाह, जानिए इसकी रोचक पौराणिक कथा

धर्म डेस्क। रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश (Lord Ganesha Marriage Riddhi Siddhi) की पत्नियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के दो विवाह एक श्राप की वजह से हुए थे? यह कथा न केवल रोचक है बल्कि कई पौराणिक ग्रंथों (Mythological Story) में इसका उल्लेख भी मिलता है।

गणेश जी और तुलसी जी का श्राप पद्मपुराण और गणेश पुराण के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन गणेश जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस पर तुलसी माता क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके दो विवाह होंगे।