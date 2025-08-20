मेरी खबरें
    Ganesha Chaturthi 2025: इस श्राप के कारण हुए गणेश जी के दो विवाह, जानिए इसकी रोचक पौराणिक कथा

    रिद्धि-सिद्धि को गणेश जी (Lord Ganesha Marriage Riddhi Siddhi) की पत्नियों के रूप में जाना जाता है, जो असल में दो बहने थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के दो विवाह एक श्राप के चलते हुए थे। गणेश जी के विवाह की कथा काफी रोचक है। आइए इसके बारे मं विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:34:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 04:48:34 PM (IST)
    Ganesha Chaturthi 2025: इस श्राप के कारण हुए गणेश जी के दो विवाह, जानिए इसकी रोचक पौराणिक कथा
    Ganesha Chaturthi 2025: गणेश जी की पौराणिक कथा।

    HighLights

    1. रिद्धि-सिद्धि को गणेश जी की पत्नियों के रूप में जाना जाता है।
    2. तुलसी जी ने भी भगवान गणेश को विवाह का प्रस्ताव दिया।
    3. ब्रह्मा जी ने गणेश जी के सामने रखा विवाह का प्रस्ताव।

    धर्म डेस्क। रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश (Lord Ganesha Marriage Riddhi Siddhi) की पत्नियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के दो विवाह एक श्राप की वजह से हुए थे? यह कथा न केवल रोचक है बल्कि कई पौराणिक ग्रंथों (Mythological Story) में इसका उल्लेख भी मिलता है।

    गणेश जी और तुलसी जी का श्राप

    पद्मपुराण और गणेश पुराण के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन गणेश जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस पर तुलसी माता क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके दो विवाह होंगे।

    इसके बदले में गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा। इसी श्राप के चलते गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दो बहनों से हुआ।

    क्यों नहीं हो रहा था गणेश जी का विवाह?

    गणेश पुराण के छठे अध्याय में उल्लेख है कि गणेश जी के लम्बोदर स्वरूप के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वे अन्य देवी-देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे। सभी देवता इस समस्या से परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से समाधान मांगा।

    ब्रह्मा जी ने गणेश जी के सामने रखा विवाह का प्रस्ताव

    ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गणेश जी के पास भेजा। जब भी गणेश जी अन्य देवताओं के विवाह में विघ्न डालने जाते, रिद्धि-सिद्धि उन्हें अपने ज्ञान और गुणों से रोक लेतीं।

    धीरे-धीरे सभी देवताओं के विवाह बिना किसी बाधा के सम्पन्न होने लगे। जब गणेश जी को इस बात का पता चला तो वे नाराज हुए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी को अपनी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से सम्पन्न हुआ।

