हनुमानजी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है Hanuman Chalisa, इस तरह करें पाठ, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

धर्म डेस्क। अगर आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके लिए बेहद फलदायी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की हर बाधा बजरंगबली की कृपा से धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसे में पाठ के दौरान आपको पूर्ण लाभ के लिए पाठ के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

पाठ शुरू करने से पहले करें ये तैयारी हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें। इसके बाद किसी शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर बैठें। पाठ शुरू करने से पहले अपने पास जल से भरा एक पात्र रखें। जब पाठ पूरा हो जाए, तो उस जल को श्रद्धा से ग्रहण करें। ध्यान रहे, पाठ श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ही करना चाहिए — तभी आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

इन गलतियों से रहें सावधान हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। पूरी एकाग्रता के साथ केवल पाठ पर ध्यान केंद्रित रखें। पाठ के दौरान किसी से बातचीत या मन को भटकने न दें। ऐसा करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता है और अपेक्षित फल नहीं मिलता। मंगल और शनिवार को करें विशेष पाठ हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों पाठ करने से हनुमान जी की कृपा के साथ-साथ शनिदेव की अनुकंपा भी प्राप्त होती है।