Hanuman Chalisa का पाठ करते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगी बजरंगबली जी की पूरी कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली के भक्त सच्चे मन से संकटमोचन हनुमान जी की पूजा-अर्चना और व्रत करते हैं। इस दिन हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं।

ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय कृति है, जिसका अगर नियमों के अनुसार पाठ किया जाए तो इससे बजरंगबली जी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा पाठ के नियम।

इस तरह से करें हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले नहाकर साफ-सुथरे कपड़े पहनें। पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्रीराम का आह्वान करें। सीधे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू न करें और सबसे पहले दोहे का पाठ करें। पाठ के समय अपने पास एक पात्र में पानी भरकर रखें और पाठ पूरा होने पर इस पानी को ग्रहण करें। इन बातों का रखें ध्यान हनुमान चालीसा के पाठ के लिए हमेशा साफ-सुथरे और शांत स्थान को चुनें, ताकि आप ध्यानपूर्वक पाठ कर सकें। इस दौरान कोशिश करें कि अपने मन में किसी तरह का नकारात्मक भाव न आए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।