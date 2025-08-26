Hartalika Teej 2025: सो सकते हैं या नहीं? पानी कब पिएं? जानें ऐसे 5 सवालों के जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हरतालिका तीज व्रत (Hartalika Teej Vrat) भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत कठोर और सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है क्योंकि इसमें न तो भोजन किया जाता है और न ही जल ग्रहण किया जाता है।

कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत का महत्व अविवाहित कन्याएं इस व्रत को योग्य पति की प्राप्ति और सुखद दांपत्य जीवन की कामना से करती हैं। माना जाता है कि मां पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और हरतालिका तीज का व्रत उसी परंपरा का प्रतीक है।