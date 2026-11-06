जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से कैसे तय होती है आपकी राशि? सूर्य राशि और चंद्र राशि में क्या है अंतर

धर्म डस्क। क्या आपको पता है कि आपकी राशि सिर्फ जन्म की तारीख से तय नहीं होती? ज्यादातर लोग अपनी जन्मतिथि के आधार पर मेष, वृषभ, मिथुन या दूसरी राशियों के बारे में जानते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष में राशि जानने का आधार कुछ अलग है। यहां जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद होता है, उसे व्यक्ति की जन्म राशि या चंद्र राशि माना जाता है।

यही वजह है कि एक ही तारीख को जन्म लेने वाले दो लोगों की चंद्र राशि अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए जन्म की तारीख के साथ समय और स्थान भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चंद्रमा की स्थिति से राशि कैसे तय होती है और सूर्य राशि से यह कितनी अलग होती है?

ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा लगभग सवा दो दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इसी वजह से केवल जन्मतिथि जानना पर्याप्त नहीं होता। कई बार एक ही दिन जन्मे लोगों की राशि अलग हो सकती है, क्योंकि उनके जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति बदल चुकी होती है।

वैदिक ज्योतिष में जन्म राशि का पता लगाने के लिए जन्म कुंडली बनाई जाती है। इसमें व्यक्ति के जन्म के समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, वही व्यक्ति की चंद्र राशि कहलाती है।

ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं, सोच और मानसिक स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए जन्म राशि को व्यक्ति की भावनात्मक प्रवृत्तियों और मन की स्थिति समझने का आधार माना जाता है।

सूर्य राशि और चंद्र राशि में क्या है अंतर?

सूर्य राशि और चंद्र राशि दोनों का आधार अलग-अलग है। सूर्य राशि का निर्धारण जन्म के समय सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। वहीं चंद्र राशि जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होती है।

पश्चिमी ज्योतिष में आमतौर पर जिस राशि को लोग अपनी बर्थ डेट के आधार पर जानते हैं, वह सूर्य राशि होती है। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग एक महीने का समय लगता है। इसलिए जन्म की तारीख से सूर्य राशि का सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है।

इसके उलट, चंद्रमा तेजी से राशि बदलता है। इसलिए चंद्र राशि जानने के लिए जन्म का सही समय और स्थान जरूरी होता है।

ज्योतिष में दोनों का महत्व अलग-अलग बताया गया है। सूर्य राशि को व्यक्ति की पहचान, आत्मविश्वास और बाहरी व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है, जबकि चंद्र राशि को मन, भावनाओं और आंतरिक स्वभाव का संकेत माना जाता है।

अपनी चंद्र राशि कैसे पता करें?

अपनी चंद्र राशि जानने के लिए जन्म की तीन जानकारियां जरूरी होती हैं:

जन्म तारीख: किस दिन आपका जन्म हुआ?

जन्म का समय: आपका जन्म कितने बजे हुआ?

जन्म स्थान: आपका जन्म किस शहर में हुआ?

इन जानकारियों के आधार पर जन्म कुंडली तैयार की जाती है। इसमें चंद्रमा की स्थिति देखकर जन्म राशि का पता लगाया जाता है। इसके लिए किसी ज्योतिषी की मदद ली जा सकती है या जन्म कुंडली बनाने वाले ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस तरह सूर्य राशि और चंद्र राशि के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जहां एक राशि जन्म के समय सूर्य की स्थिति बताती है, वहीं दूसरी चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है। हालांकि, ज्योतिषीय मान्यताओं को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित व्यक्तित्व या भविष्यवाणी का तरीका नहीं माना जाता है।

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