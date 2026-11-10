गुण मिलान में 36 में से 36 गुण मिलना क्या जरूरी है? जानिए शादी के लिए कितने गुण माने जाते हैं शुभ

धर्म डेस्क। शादी की बात आगे बढ़ते ही कई परिवारों में सबसे पहले कुंडली मिलाने की चर्चा शुरू हो जाती है। लड़का-लड़की की जन्मतिथि, समय और स्थान के आधार पर ज्योतिषी उनकी कुंडली मिलाते हैं और बताते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। अक्सर 36 में से 36 गुण मिलने को सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं, 18 से कम गुण मिलने पर कई परिवार शादी को लेकर चिंता करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में शादी के लिए 36 में से 36 गुण मिलना जरूरी है? क्या 24 या 28 गुण मिलने पर रिश्ता अच्छा नहीं माना जा सकता?
दरअसल, वैदिक ज्योतिष में कुंडली मिलान की एक प्रचलित पद्धति को ‘अष्टकूट गुण मिलान’ कहा जाता है। इसमें लड़का और लड़की की जन्मकुंडली के आधार पर आठ अलग-अलग पहलुओं का मिलान किया जाता है।
अष्टकूट पद्धति में कुल 36 अंक होते हैं। इसमें आठ कूट यानी पहलू शामिल किए जाते हैं और हर कूट के अलग-अलग अंक निर्धारित हैं।
इस तरह सभी आठ कूटों के अंक मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं।
पारंपरिक अष्टकूट मिलान में आमतौर पर 18 या उससे अधिक गुण मिलने को विवाह के लिए स्वीकार्य माना जाता है। 18 से कम अंक मिलने पर कुछ ज्योतिषी कुंडली में अनुकूलता कम होने की बात कहते हैं। वहीं, 24 से 32 गुण मिलने को अच्छा और 33 से 36 गुण मिलने को बहुत अच्छा मिलान माना जाता है। हालांकि, ये पारंपरिक ज्योतिषीय वर्गीकरण हैं, कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नियम नहीं।
इसका मतलब यह भी नहीं है कि 36 गुण मिलने पर शादीशुदा जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह 18 या 24 गुण मिलने का अर्थ यह नहीं कि रिश्ता सफल नहीं हो सकता।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केवल कुल गुणों की संख्या देखकर शादी का फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ ज्योतिषी मांगलिक दोष, सातवें भाव, शुक्र और गुरु की स्थिति, दशा और दूसरे ग्रहों के प्रभाव को भी देखते हैं। अलग-अलग ज्योतिषीय परंपराओं में इनकी व्याख्या अलग हो सकती है।
वहीं, शादी की सफलता केवल कुंडली के गुणों पर निर्भर नहीं करती। आपसी समझ, बातचीत, भरोसा, सम्मान, भावनात्मक अनुकूलता और जीवन के लक्ष्यों का मेल भी रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इसलिए 36 में से 36 गुण मिलना जरूरी नहीं माना जा सकता। कुंडली मिलान को मानने वाले परिवार इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के हिस्से के रूप में देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंकों के आधार पर किसी रिश्ते को अच्छा या खराब ठहराना सही नहीं है।
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