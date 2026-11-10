गुण मिलान में 36 में से 36 गुण मिलना क्या जरूरी है? जानिए शादी के लिए कितने गुण माने जाते हैं शुभ

धर्म डेस्क। शादी की बात आगे बढ़ते ही कई परिवारों में सबसे पहले कुंडली मिलाने की चर्चा शुरू हो जाती है। लड़का-लड़की की जन्मतिथि, समय और स्थान के आधार पर ज्योतिषी उनकी कुंडली मिलाते हैं और बताते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। अक्सर 36 में से 36 गुण मिलने को सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं, 18 से कम गुण मिलने पर कई परिवार शादी को लेकर चिंता करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में शादी के लिए 36 में से 36 गुण मिलना जरूरी है? क्या 24 या 28 गुण मिलने पर रिश्ता अच्छा नहीं माना जा सकता?

दरअसल, वैदिक ज्योतिष में कुंडली मिलान की एक प्रचलित पद्धति को ‘अष्टकूट गुण मिलान’ कहा जाता है। इसमें लड़का और लड़की की जन्मकुंडली के आधार पर आठ अलग-अलग पहलुओं का मिलान किया जाता है। कैसे होता है 36 गुणों का मिलान? अष्टकूट पद्धति में कुल 36 अंक होते हैं। इसमें आठ कूट यानी पहलू शामिल किए जाते हैं और हर कूट के अलग-अलग अंक निर्धारित हैं। वर्ण (1 अंक): पारंपरिक ज्योतिष में इसे स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है।

वश्य (2 अंक): इसे आपसी आकर्षण और एक-दूसरे के साथ तालमेल से जोड़कर देखा जाता है।

तारा (3 अंक): जन्म नक्षत्रों के आधार पर शुभता और स्वास्थ्य से संबंधित मान्यताओं का आकलन किया जाता है।

योनि (4 अंक): इसे शारीरिक और स्वभावगत अनुकूलता का संकेत माना जाता है।

ग्रह मैत्री (5 अंक): दोनों की चंद्र राशियों के स्वामी ग्रहों के आपसी संबंध देखे जाते हैं।

गण (6 अंक): स्वभाव और व्यवहार की अनुकूलता का आकलन किया जाता है।

भकूट (7 अंक): दोनों की चंद्र राशियों के आपसी संबंधों के आधार पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी मान्यताओं को देखा जाता है।

नाड़ी (8 अंक): इसे स्वास्थ्य और संतान से जुड़े पारंपरिक ज्योतिषीय पहलुओं से जोड़ा जाता है। इस तरह सभी आठ कूटों के अंक मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। शादी के लिए कितने गुण मिलने जरूरी माने जाते हैं? पारंपरिक अष्टकूट मिलान में आमतौर पर 18 या उससे अधिक गुण मिलने को विवाह के लिए स्वीकार्य माना जाता है। 18 से कम अंक मिलने पर कुछ ज्योतिषी कुंडली में अनुकूलता कम होने की बात कहते हैं। वहीं, 24 से 32 गुण मिलने को अच्छा और 33 से 36 गुण मिलने को बहुत अच्छा मिलान माना जाता है। हालांकि, ये पारंपरिक ज्योतिषीय वर्गीकरण हैं, कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नियम नहीं।