फिर गूंजेगी शहनाई…देवउठनी एकादशी के बाद शुरू होंगे शुभ विवाह, नवंबर-दिसंबर में सिर्फ 15 शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। शादी-विवाह की तैयारियों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। घरों में शहनाई बजने की तैयारी है। कहीं शादी के कार्ड छपवाने की हलचल है, तो कहीं बैंड-बाजा और मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। वजह यह है कि देवउठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जाग जाएंगे। इसके बाद शादी-विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे।

लेकिन इस बार शादी करने वाले परिवारों के लिए थोड़ी परेशानी भी है। साल 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त अब गिनती के ही बचे हैं। नवंबर और दिसंबर में ही शादी के लिए कुछ खास तिथियां मिल रही हैं। अगर आपके घर में भी शादी की तैयारी चल रही है, तो ज्योतिषाचार्य से तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए।