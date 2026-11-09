फिर गूंजेगी शहनाई…देवउठनी एकादशी के बाद शुरू होंगे शुभ विवाह, नवंबर-दिसंबर में सिर्फ 15 शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। शादी-विवाह की तैयारियों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। घरों में शहनाई बजने की तैयारी है। कहीं शादी के कार्ड छपवाने की हलचल है, तो कहीं बैंड-बाजा और मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। वजह यह है कि देवउठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जाग जाएंगे। इसके बाद शादी-विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे।
लेकिन इस बार शादी करने वाले परिवारों के लिए थोड़ी परेशानी भी है। साल 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त अब गिनती के ही बचे हैं। नवंबर और दिसंबर में ही शादी के लिए कुछ खास तिथियां मिल रही हैं। अगर आपके घर में भी शादी की तैयारी चल रही है, तो ज्योतिषाचार्य से तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए।
देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल ने लोकल 18 को बताया कि कुछ ही दिनों में देवउठनी एकादशी आने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और शादी-विवाह, मुंडन और जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे।
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके बाद विवाह के लग्न शुरू होंगे, लेकिन इस बार शुभ मुहूर्त की संख्या काफी कम है।
पंडित नंद किशोर मुद्गल ने विवाह की शुभ तिथियां इस प्रकार बताई हैं:
इसके बाद सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे खरमास की शुरुआत माना जाता है। खरमास के दौरान शादी-विवाह समेत कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पौष महीना समाप्त होने के बाद ही दोबारा विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे।
जिन परिवारों के घर शादी की तैयारी चल रही है, उनके लिए नवंबर और दिसंबर के ये दिन बेहद खास रहने वाले हैं। लग्न कम होने की वजह से शादी की तारीख तय करने से लेकर मैरिज हॉल, बैंड-बाजा और दूसरी तैयारियों तक, हर काम की योजना पहले से बनाना जरूरी होगा।
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