लाल किताब के 5 अचूक उपाय... करियर की बाधाएं होंगी दूर और खुलेगा तरक्की का रास्ता

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब को इसके सरल और सटीक उपायों के लिए एक चमत्कारिक ग्रंथ माना गया है। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित ये उपाय न केवल जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाते हैं, बल्कि जातक को मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। लाल किताब के उपायों का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इन्हें पूरी श्रद्धा, नियम और निरंतरता के साथ किया जाए।

यहां लाल किताब (Lal Kitab Upay) के कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं...

करियर और व्यापार की बाधाएं होंगी दूर

यदि आपकी नौकरी में अस्थिरता है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो लाल किताब के अनुसार पशु-पक्षियों की सेवा सर्वोत्तम है।

प्रतिदिन गाय को ताजी रोटी खिलाएं।

चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालें।

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ये उपाय आपके कर्म क्षेत्र की नकारात्मकता को खत्म कर उन्नति के मार्ग खोलते हैं।

मां लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक समृद्धि के लिए

धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने और बरकत के लिए शुक्रवार का उपाय विशेष फलदायी है।

लगातार 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं।

कन्याओं का आशीर्वाद लें, इससे घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है।

शीघ्र विवाह के योग बनाने हेतु

यदि विवाह योग्य युवक-युवतियों के रिश्ते में बार-बार बाधा आ रही है, तो सोमवार को यह विशेष पूजा करें...

शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें।

पूजा के दौरान “ॐ सोमेश्वराय नमः” मंत्र का निरंतर जप करें। यह उपाय कुंडली के दोषों को दूर कर जल्द विवाह के मार्ग प्रशस्त करता है।

शनि देव की नाराजगी से बचें, न करें ये गलतियां

लाल किताब के अनुसार, व्यक्ति का आचरण उसके ग्रहों की स्थिति तय करता है। शनि देव के बुरे प्रकोप से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें...

पराई स्त्री पर बुरी नजर न डालें और शराब या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें।

किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न दें, गंदे कपड़े पहनने से बचें और बिना वजह क्रोध न करें।

शनि दोष से मुक्ति का उपाय: हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।