सर्वपितृ अमावस्या पर बना ज्ञात-अज्ञात पितरों के पूजन का महायोग, सूर्य और चंद्रमा दोनों हस्त नक्षत्र में होंगे साथ, गजछाया का सुखद संयोग भी

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर : अहिल्या की नगरी में ज्ञात-अज्ञात पितरों के पूजन का महापर्व सर्वपितृ अमावस्या पर 10 अक्टूबर को अलग-अलग क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक सामूहिक तर्पण अनुष्ठान होंगे। इस बार सूर्य और चंद्रमा दोनों के हस्त नक्षत्र में रहने से गज छाया योग से पितरों की विशेष कृपा के बने संयोग ने उल्लास कई गुणा बढ़ा दिया है।

शनिवार के दिन अमावस्या आने से सर्वपितृ-शनिश्चरी अमावस्या का संयोग भी बनेगा।ज्योतिर्विदों के अनुसार इस दिन श्राद्ध,तीर्थों पर स्नान, गो सेवा के साथ शनिदेव के पूजन का विशेष महत्व है।इसके साथ ही तिथि के क्षय के चलते 16 की बजाए 15 दिवसीय श्राद्ध पक्ष की विदाई भी होगी।

पिछले 81 वर्ष में शनिश्चरी और गजछाया के मेल का संयोग 12 बार बना है अमावस्या की शुरुआत 9 अक्टूबर को रात 9.35 बजे से 10 अक्टूबर को रात 9.19 बजे तक रहेगी। श्राद्ध व तर्पण का श्रेष्ठ समय जिसे कुतुर्प मुहूर्त भी कहते है वह सुबह 11.45 से 12.31 बजे तक रहेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पिछले 81 वर्ष में शनिश्चरी और गजछाया के मेल का संयोग 12 बार बना है। इस योग में तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस योग में पितृ कर्म से लंबे समय तक पितरों की तृप्ति होती है मध्यप्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि गज छाया का शाब्दिक अर्थ हाथी की छाया है। इसे पितृ कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में इसका विस्तार से महत्व बताते हुए वर्णन है कि इस योग में पितृ कर्म से लंबे समय तक पितरों की तृप्ति होती है।