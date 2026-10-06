एक पर्व कई नामः सर्व पितृ अमावस्या, महालय श्राद्ध, पितृ मोक्ष अमावस, पितृ विसर्जन अमावस, जानें इससे जुड़े हर सवाल के जवाब

धर्म डेस्‍क। सर्व पितृ अमावस्या (सर्व पितृ अमावस्या) को जिसे महालय अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या, या पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू रीति-रिवाजों के कैलेंडर में दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का सबसे खास दिन है। 2026 में यह शनिवार, 10 अक्टूबर को पड़ रही है जो 15 दिन के पितृ पक्ष (26 सितंबर-10 अक्टूबर 2026) की आखिरी तिथि है।

इस दिन परिवार सभी पूर्वजों के लिए एक साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्‍यु की सही तिथि पता नहीं है, जिनका सालाना श्राद्ध नहीं हो पाया, या जिन्हें परिवार मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहता है। इस पूरी गाइड में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानिए।

सर्व पितृ अमावस्या क्या है? सर्व पितृ शब्द का मतलब है “सभी पूर्वज” (सर्व = सभी, पितृ = पूर्वज)। यह अमावस्या इसलिए खास है क्योंकि यह साल का वह एक दिन है जब मिलकर किया गया श्राद्ध पूरे पूर्वजों के लिए माना जाता है — चाहे उनकी मौत की कोई भी खास तारीख हो, चाहे उन्हें नाम से याद किया जाता हो या नहीं। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, हर नाम एक अलग आध्यात्मिक पहलू को दिखाता है: महालया अमावस्या - वह “महान निवास” का दिन जब पूर्वज अपने आध्यात्मिक लोक में लौटते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या- पितृ पक्ष के दौरान आए पितरों को सम्मान के साथ विदाई देने का दिन पितृ मोक्ष अमावस्या - वह दिन जो अधूरी आत्माओं को मुक्ति (मोक्ष) देता है आश्विन अमावस्या - अश्विन चंद्र महीने की अमावस्या गरुड़ पुराण के अनुसार, सर्व पितृ अमावस्या पर किया गया श्राद्ध गया में किए गए श्राद्ध का पुण्य देता है — जो सबसे पवित्र पिंडदान स्थल है। सर्व पितृ अमावस्या 2026 — तारीख, तिथि शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 (आश्विन कृष्ण अमावस्या) अमावस्या तिथि का समय (IST, नई दिल्ली) तिथि शुरू: 9 अक्टूबर 2026 रात 09:36 बजे तिथि खत्म: 10 अक्टूबर 2026 रात 09:20 बजे उदयतिथि (पालन का दिन): 10 अक्टूबर 2026 (10 तारीख को सूर्योदय के समय तिथि सक्रिय है) श्राद्ध मुहूर्त (समय) श्राद्ध की रस्में दिन के समय करनी चाहिए — शाम को कभी नहीं। सर्व पितृ अमावस्या सबसे ज़रूरी श्राद्ध का दिन क्यों है पितृ पक्ष के सभी 15 दिनों और सभी 12 महीने की अमावस्याओं में, सर्व पितृ अमावस्या चार वजहों से खास जगह रखती है। 1. सभी पूर्वजों को शामिल करती है पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दूसरी तिथि पर, उस खास तिथि पर गुज़रे पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है। लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर, एक श्राद्ध की रस्म पूरे पूर्वजों के वंश के लिए आध्यात्मिक रूप से मानी जाती है — पिता और माँ, जाने-अनजाने, याद किए और भूले हुए।

2. छूटे हुए श्राद्धों के लिए दूसरा तरीका अगर कोई परिवार पितृ पक्ष के दौरान खास तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाया, तो सर्व पितृ अमावस्या उसे ठीक करने का दिन होता है। पूर्वजों की आत्माएं, जो तर्पण पाने का इंतज़ार कर रही हैं, इस दिन उन्हें स्वीकार करती हैं। 3. मोक्ष (मुक्ति) देती है पितृ मोक्ष अमावस्या नाम से यह मान्यता पता चलती है कि जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं, अचानक मौत, या सही अंतिम संस्कार न होने की वजह से जन्म-जन्मांतर के बीच फंस जाती हैं, उन्हें इस दिन किए गए पिंडदान से मुक्ति मिलती है। 4. पितृ दोष कम करती है सर्व पितृ अमावस्या को पितृ दोष (पितृ दोष) के उपाय करने के लिए साल का सबसे असरदार दिन माना जाता है यह एक ज्योतिषीय पीड़ा है जो पूर्वजों के कर्मों के कर्ज को दिखाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से इसका असर काफी कम हो जाता है। Pitru Paksha 2025: इतनी पीढ़ियों तक रहता है पितृ दोष, जानें इससे मुक्ति के उपाय सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध विधि (शाम से पहले — 9 अक्टूबर 2026) शाम के समय व्रत रखें; सूरज डूबने से पहले हल्का सात्विक खाना खाएं। पूजा का सामान तैयार करें: काले तिल (काला तिल), कुशा घास, पके हुए चावल, दूध, शहद, घी, गुड़, सफेद फूल, धूप, कपूर, घी का दीपक, तुलसी के पत्ते। सभी पुरखों को बुलाने का इरादा करें — पिता और माता के, जाने-पहचाने और अनजान। स्टेप 1 — सूर्योदय से पहले स्नान (ब्रह्म मुहूर्त) सुबह 4:30 बजे से पहले उठें। पवित्र स्नान करें, बेहतर होगा कि पानी में गंगाजल मिलाकर नहाएं। साफ, बिना सिले सूती कपड़े पहनें — पारंपरिक रूप से सफेद या ऑफ-व्हाइट। स्टेप 2 — संकल्प अपने दाहिने हाथ में पानी, तिल और कुशा घास लेकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें। अपना गोत्र बताते हुए और अपने पिता और माता के वंश के सभी पुरखों के लिए श्राद्ध करने का इरादा बताते हुए संकल्प (औपचारिक इरादा) लें।