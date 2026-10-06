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एक पर्व कई नामः सर्व पितृ अमावस्या, महालय श्राद्ध, पितृ मोक्ष अमावस, पितृ विसर्जन अमावस, जानें इससे जुड़े हर सवाल के जवाब

इस दिन परिवार सभी पूर्वजों के लिए एक साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं — इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत की सही तिथि पता नहीं है, जिनका सालान...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 05:13:20 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 06:02:36 PM (IST)
एक पर्व कई नामः सर्व पितृ अमावस्या, महालय श्राद्ध, पितृ मोक्ष अमावस, पितृ विसर्जन अमावस, जानें इससे जुड़े हर सवाल के जवाब
सर्व पितृ अमावस की संपूर्ण जानकारी।

HighLights

  1. सर्वपितृ अमावस्‍या को देश में कई नामों से जाना जाता है।
  2. लेकिन सबका संदेश एक ही है, अपने पितृ का पुण्‍य स्‍मरण।
  3. इस आलेख में इसके बारे में विस्‍तार से पढ़ें संपूुर्ण जानकारी।

धर्म डेस्‍क। सर्व पितृ अमावस्या (सर्व पितृ अमावस्या) को जिसे महालय अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या, या पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू रीति-रिवाजों के कैलेंडर में दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का सबसे खास दिन है। 2026 में यह शनिवार, 10 अक्टूबर को पड़ रही है जो 15 दिन के पितृ पक्ष (26 सितंबर-10 अक्टूबर 2026) की आखिरी तिथि है।

इस दिन परिवार सभी पूर्वजों के लिए एक साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्‍यु की सही तिथि पता नहीं है, जिनका सालाना श्राद्ध नहीं हो पाया, या जिन्हें परिवार मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहता है। इस पूरी गाइड में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानिए।


सर्व पितृ अमावस्या क्या है?

सर्व पितृ शब्द का मतलब है “सभी पूर्वज” (सर्व = सभी, पितृ = पूर्वज)। यह अमावस्या इसलिए खास है क्योंकि यह साल का वह एक दिन है जब मिलकर किया गया श्राद्ध पूरे पूर्वजों के लिए माना जाता है — चाहे उनकी मौत की कोई भी खास तारीख हो, चाहे उन्हें नाम से याद किया जाता हो या नहीं।

इसे कई नामों से पुकारा जाता है, हर नाम एक अलग आध्यात्मिक पहलू को दिखाता है:

महालया अमावस्या - वह “महान निवास” का दिन जब पूर्वज अपने आध्यात्मिक लोक में लौटते हैं

पितृ विसर्जन अमावस्या- पितृ पक्ष के दौरान आए पितरों को सम्मान के साथ विदाई देने का दिन

पितृ मोक्ष अमावस्या - वह दिन जो अधूरी आत्माओं को मुक्ति (मोक्ष) देता है

आश्विन अमावस्या - अश्विन चंद्र महीने की अमावस्या

गरुड़ पुराण के अनुसार, सर्व पितृ अमावस्या पर किया गया श्राद्ध गया में किए गए श्राद्ध का पुण्य देता है — जो सबसे पवित्र पिंडदान स्थल है।

सर्व पितृ अमावस्या 2026 — तारीख, तिथि

शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 (आश्विन कृष्ण अमावस्या)

अमावस्या तिथि का समय (IST, नई दिल्ली)

तिथि शुरू: 9 अक्टूबर 2026 रात 09:36 बजे

तिथि खत्म: 10 अक्टूबर 2026 रात 09:20 बजे

उदयतिथि (पालन का दिन): 10 अक्टूबर 2026 (10 तारीख को सूर्योदय के समय तिथि सक्रिय है)

श्राद्ध मुहूर्त (समय)

श्राद्ध की रस्में दिन के समय करनी चाहिए — शाम को कभी नहीं।

सर्व पितृ अमावस्या सबसे ज़रूरी श्राद्ध का दिन क्यों है

पितृ पक्ष के सभी 15 दिनों और सभी 12 महीने की अमावस्याओं में, सर्व पितृ अमावस्या चार वजहों से खास जगह रखती है।

1. सभी पूर्वजों को शामिल करती है

पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दूसरी तिथि पर, उस खास तिथि पर गुज़रे पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है। लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर, एक श्राद्ध की रस्म पूरे पूर्वजों के वंश के लिए आध्यात्मिक रूप से मानी जाती है — पिता और माँ, जाने-अनजाने, याद किए और भूले हुए।

2. छूटे हुए श्राद्धों के लिए दूसरा तरीका

अगर कोई परिवार पितृ पक्ष के दौरान खास तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाया, तो सर्व पितृ अमावस्या उसे ठीक करने का दिन होता है। पूर्वजों की आत्माएं, जो तर्पण पाने का इंतज़ार कर रही हैं, इस दिन उन्हें स्वीकार करती हैं।

3. मोक्ष (मुक्ति) देती है

पितृ मोक्ष अमावस्या नाम से यह मान्यता पता चलती है कि जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं, अचानक मौत, या सही अंतिम संस्कार न होने की वजह से जन्म-जन्मांतर के बीच फंस जाती हैं, उन्हें इस दिन किए गए पिंडदान से मुक्ति मिलती है।

4. पितृ दोष कम करती है

सर्व पितृ अमावस्या को पितृ दोष (पितृ दोष) के उपाय करने के लिए साल का सबसे असरदार दिन माना जाता है यह एक ज्योतिषीय पीड़ा है जो पूर्वजों के कर्मों के कर्ज को दिखाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से इसका असर काफी कम हो जाता है।

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सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध विधि (शाम से पहले — 9 अक्टूबर 2026)

शाम के समय व्रत रखें; सूरज डूबने से पहले हल्का सात्विक खाना खाएं।

पूजा का सामान तैयार करें: काले तिल (काला तिल), कुशा घास, पके हुए चावल, दूध, शहद, घी, गुड़, सफेद फूल, धूप, कपूर, घी का दीपक, तुलसी के पत्ते।

सभी पुरखों को बुलाने का इरादा करें — पिता और माता के, जाने-पहचाने और अनजान।

स्टेप 1 — सूर्योदय से पहले स्नान (ब्रह्म मुहूर्त)

सुबह 4:30 बजे से पहले उठें। पवित्र स्नान करें, बेहतर होगा कि पानी में गंगाजल मिलाकर नहाएं। साफ, बिना सिले सूती कपड़े पहनें — पारंपरिक रूप से सफेद या ऑफ-व्हाइट।

स्टेप 2 — संकल्प

अपने दाहिने हाथ में पानी, तिल और कुशा घास लेकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें। अपना गोत्र बताते हुए और अपने पिता और माता के वंश के सभी पुरखों के लिए श्राद्ध करने का इरादा बताते हुए संकल्प (औपचारिक इरादा) लें।

स्टेप 3 — तर्पण (10:00 AM)

दक्षिण की ओर मुंह करके, अपने पुरखों को काले तिल मिला हुआ तीन मुट्ठी पानी चढ़ाएं। पढ़ें:

“ॐ पितृभ्यः नमः” (3 बार)

“ॐ नानंद्रिभ्यः नमः”

पारंपरिक गोत्र-विशिष्ट तर्पण मंत्र

स्टेप 4 — पिंडदान (कुटुप मुहूर्त के दौरान, 11:36 AM – 12:24 PM)

पिंड (पके हुए चावल की छोटी लोइयां, काले तिल, शहद, घी, दूध और जौ के आटे के साथ मिलाकर) तैयार करें। पारंपरिक रूप से, छह पिंड चढ़ाए जाते हैं:

पिता के पूर्वजों के लिए 3: पिता, दादा, परदादा

मातृ पूर्वजों के लिए 3: नाना, नाना, नाना के परदादा, नाना के परदादा

हर पिंड को कुशा पर चढ़ाएं

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सर्व पितृ अमावस्या पर किसे श्राद्ध करना चाहिए? सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध इन लोगों को करना चाहिए:

इन्‍हें श्राद्ध करना चाहिए

  • जिनके पूर्वज की मौत की तारीख पता नहीं है — यह आखिरी दिन है

  • जिन परिवारों ने पितृ पक्ष 2026 के दौरान किसी खास तिथि पर श्राद्ध नहीं किया

  • जिन पूर्वजों की मौत दुर्घटना, हथियार, आत्महत्या या अचानक हुई वजहों से हुई — सामूहिक श्राद्ध ऐसी आत्माओं की शांति में मदद करता है

  • जिनकी कुंडली में पितृ दोष है — यह दिन शांति के लिए सबसे असरदार है

  • जिन परिवारों में अलग-अलग तिथियों के बजाय सभी पूर्वजों का एक साथ सम्मान किया जाता है

  • जिनके परिवार को पूर्वजों के रीति-रिवाजों की जानकारी नहीं है और वे मिलकर नया श्राद्ध करना चाहते हैं

खास मामले

  • जिन महिलाओं के पिता की शादी से पहले मौत हो गई, वे इस दिन खुद श्राद्ध कर सकती हैं, अगर कोई पुरुष रिश्तेदार मौजूद न हो

  • गोद लिए हुए बच्चे बायोलॉजिकल और गोद लिए हुए दोनों खानदानों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं

  • जिन परिवारों में धर्म बदलने वाले या अलग हुए सदस्य हैं — वंशजों की मौजूदा मान्यताओं की परवाह किए बिना श्राद्ध में पूर्वज को शामिल किया जाता है

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सबसे अच्छी जगहें सर्व पितृ अमावस्या 2026 पर पिंडदान के लिए

घर पर श्राद्ध करना आध्यात्मिक रूप से सही माना जाता है, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर पवित्र जलस्रोतों पर पिंडदान करना बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है।

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श्राद्ध के लिए राष्ट्रीय पवित्र स्थान

  • गया (बिहार) — विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी, अक्षयवट। सर्व पितृ अमावस्या पर गया में एक बार पिंडदान = सात पीढ़ियों का मोक्ष

  • हरिद्वार (उत्तराखंड) — हर की पौड़ी। दिल्ली से 5 घंटे की ड्राइव (दिन में भी जाया जा सकता है)

  • प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) — त्रिवेणी संगम

  • काशी / वाराणसी — मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट

  • बद्रीनाथ (उत्तराखंड) — ब्रह्म कपाल

  • 🕉 दिल्ली NCR के ऑप्शन

जो परिवार यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए:

  • निगमबोध घाट — यमुना पर दिल्ली का सबसे पुराना घाट; डेडिकेटेड श्रद्धा हॉल

  • लोधी रोड श्मशान घाट — पंडित रूम और सामान की व्यवस्था के साथ मॉडर्न सुविधा

  • गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ के पास) — 2 घंटे की ड्राइव; एक दिन के पिंडदान के लिए मशहूर गंगा घाट

  • हरिद्वार (डे ट्रिप) — सुबह जल्दी ड्राइव, दोपहर तक श्रद्धा, उसी शाम वापसी

लास्ट राइड फ्यूनरल ऊपर बताई गई सभी जगहों पर शुरू से आखिर तक की व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करता है — वेरिफाइड पंडित, सामान, ट्रैवल और रहने की जगह।

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क्या करें और क्या न करें

क्‍या करें

  • श्राद्ध दिन के समय (सुबह 11:36 AM – दोपहर 3:36 PM) करें

  • सफेद या हल्के सूती कपड़े पहनें

  • तर्पण और पिंडदान के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें

  • खुद खाने से पहले ब्राह्मणों, गायों, कौओं और कुत्तों को खाना खिलाएं

  • अन्न दान, वस्त्र दान और दक्षिणा उदारता से दें

  • पूरे दिन शांति और श्रद्धा बनाए रखें

  • अगर आप जानते हैं तो पितृ सूक्त या पितृ चालीसा का पाठ करें

क्या न करें

  • सूरज डूबने के बाद श्राद्ध न करें — पूर्वज शाम का तर्पण स्वीकार नहीं करते

  • तर्पण पूरा करने और दूसरों को खिलाने से पहले न खाएं

  • प्याज, लहसुन, मांसाहारी खाना या शराब न खाएं

  • अनुष्ठान के दौरान चमड़े (बेल्ट, जूते, पर्स) न पहनें

  • श्राद्ध का खाना पकाने या परोसने के लिए लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल न करें (तांबा, पीतल या चांदी का इस्तेमाल करें)

  • कौओं, कुत्तों या गायों को न भगाएं — माना जाता है कि वे पूर्वजों के रूप में आते हैं

  • इस दिन कोई भी नया काम शुरू न करें। दूसरों के श्राद्ध कर्म में खलल न डालें या शोर-शराबा न करें।

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