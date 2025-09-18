Mangal Gochar 2025: इन राशियों के करियर, रिश्ते और धन पर बड़ा असर, करना होगा ये आसान उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मंगल देव का तुला राशि में Mangal Gochar 2025 में सभी राशियों पर ऊर्जा, कर्मशीलता और बदलाव की नई लहर लेकर आ रहा है। इसका खास असर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर होगा। आइए जानते हैं कि यह परिवर्तन उनके जीवन में किस तरह प्रभाव डालेगा और कौन-से उपाय लाभकारी होंगे।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल नवमेश और चतुर्थेश हैं। तुला राशि से तृतीय भाव में गोचर साहस, संवाद और यात्राओं को बढ़ावा देगा। करियर में प्रगति की संभावना रहेगी, हालांकि वरिष्ठों से मतभेद भी संभव हैं।

उपाय : शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मंगल अष्टमेश और तृतीयेश हैं। द्वितीय भाव में गोचर वाणी, धन और परिवार को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों से सावधानी जरूरी है।

उपाय : मंगलवार को गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश हैं। प्रथम भाव में गोचर से महत्वाकांक्षा और ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अधीरता और गुस्सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिश्तों और निवेशों पर सतर्कता जरूरी है।

उपाय : मंगलवार को व्रत रखें और प्रतिदिन 108 बार “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए मंगल लग्नेश और षष्ठेश हैं। द्वादश भाव का गोचर खर्च और विदेशी संबंधों को सक्रिय करेगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों और नींद में तनाव आ सकता है।

उपाय : “हनुमान बाहुक” का पाठ करें और श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

