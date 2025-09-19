मेरी खबरें
    Mangal Gochar 2025: इन राशियों की बदलेगी किस्मत, दूर होगी आर्थिक तंगी, जानें उपाय

    Mangal Gochar 2025 में मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को करियर, धन और संबंधों में लाभ मिलेगा। वहीं, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी की जरूरत होगी। उपायों का पालन करने से नकारात्मक असर कम किया जा सकता है।

    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 04:28:34 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 04:28:34 AM (IST)
    HighLights

    1. मंगल का तुला राशि में गोचर, चार राशियों को बड़े लाभ के योग।
    2. धनु-मकर को करियर और आर्थिक मामलों में बढ़त मिलेगी।
    3. कुंभ-मीन को अध्यात्म और परिवर्तन से नए अवसर मिलेंगे।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Mangal Gochar 2025 यानी मंगल का तुला राशि में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। मंगल को ऊर्जा, साहस और दृढ़ता का कारक माना जाता है। इस गोचर में कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और अधूरे काम पूरे होने के योग हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी रखनी होगी।

    धनु राशि (Sagittarius)

    मंगल का ग्यारहवें भाव में गोचर इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग के अवसर देगा। आर्थिक लाभ और प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

    उपाय – गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

    मकर राशि (Capricorn)

    मंगल का दशम भाव में गोचर करियर और प्रोफेशन में बड़ी सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर-संपत्ति में भी लाभ संभव है। शिक्षा और बच्चों के लिए भी यह समय शुभ है।

    उपाय – सुबह सूर्य को लाल चंदन मिले जल से अर्घ्य दें।

    कुंभ राशि (Aquarius)

    नवम भाव का मंगल अध्यात्म, उच्च शिक्षा और यात्राओं को बढ़ाएगा। संवाद क्षमता मजबूत होगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में संतुलन जरूरी है।

    उपाय – गरीब बच्चों में लाल फल बांटें, हनुमान चालीसा का पाठ करें।

    मीन राशि (Pisces)

    अष्टम भाव का मंगल अचानक परिवर्तन, लाभ और हानि लाएगा। आय बढ़ेगी, लेकिन पारिवारिक मतभेद और जोखिमपूर्ण फैसलों से बचना होगा।

    उपाय – मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और मंगलवार को दान करें।

