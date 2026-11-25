धर्म डेस्क। शादी सिर्फ सात फेरे लेकर दो लोगों के एक होने का नाम नहीं है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में शादी से पहले कई ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें परिवार के रिश्ते, लोकगीत और पुरानी मान्यताएं जुड़ी होती हैं। कहीं मामा की खास भूमिका होती है, तो कहीं घर की महिलाएं मंगल गीत गाकर दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देती हैं। मटकोर, भात, चुमावन और परिछन जैसी रस्में शादी की इसी रौनक का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं इनके पीछे की दिलचस्प बातें।

मटकोर: नई शुरुआत से पहले धरती माता की पूजा बिहार और पूर्वांचल की शादियों में मटकोर की रस्म खास होती है। इसमें घर की महिलाएं गीत गाते हुए मिट्टी लेने जाती हैं। इस मिट्टी को शादी के मंडप या दूसरी पारंपरिक तैयारियों में इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि नए जीवन की शुरुआत से पहले धरती माता का आशीर्वाद लेना शुभ होता है।

मामा का भात: भांजे-भांजी के लिए खास तोहफे शादी में मामा का इंतजार सिर्फ दूल्हा-दुल्हन को ही नहीं, पूरे परिवार को रहता है। भात की रस्म में मामा अपनी बहन के घर कपड़े, गहने और दूसरे उपहार लेकर पहुंचते हैं। कई जगह दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा भी मामा की ओर से आता है। यह परंपरा मामा और भांजे-भांजी के खास रिश्ते को दिखाती है। चुमावन: मंगल गीतों के साथ मिलता है आशीर्वाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुमावन या छुमावन की रस्म निभाई जाती है। इसमें महिलाएं दूब, अक्षत और पूजा की दूसरी सामग्री से दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देती हैं। दूब को लंबी उम्र और अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रस्म के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत शादी के माहौल को और खास बना देते हैं।