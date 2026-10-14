जबलपुर में नवरात्र की धूम, अष्टमी-नवमी पर घर में करें हवन; राशि के अनुसार करें देवी आराधना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर हवन का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि हवन के माध्यम से देवी उपासना को पूर्णता प्रदान की जाती है।
जरूरी नहीं कि भक्त मंदिर या किसी विशेष अनुष्ठान स्थल पर ही जाएं। घर में भी परिवार के सदस्यों के साथ श्रद्धा और विधि-विधान से हवन किया जा सकता है।
ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे के अनुसार, मां दुर्गा के बीज मंत्र के जाप के साथ हवन कर भक्त नवरात्र की साधना को पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्र हवन में मां दुर्गा के इस मंत्र का 108 बार जाप करने की परंपरा है।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः।
हवन के दौरान श्रद्धापूर्वक मंत्रोच्चार करते हुए आहुति अर्पित की जाती है। घर पर हवन करते समय स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा-विधान का ध्यान रखना चाहिए।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राशि के अनुरूप देवी स्वरूप की उपासना और मंत्र जाप को साधना का एक विशेष क्रम माना गया है। पं. सौरभ दुबे द्वारा बताए गए राशि आधारित उपासना क्रम में देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का उल्लेख है।
नवरात्र का हवन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर शक्ति, सद्बुद्धि और सकारात्मक संकल्प का स्मरण करने का अवसर भी है। भक्त अपनी कुल परंपरा, गुरु के निर्देश और सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं।
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