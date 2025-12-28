New Year 2026 Remedies: 1 जनवरी को अपनाएं ये अचूक ज्योतिष उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क। साल 2026 की शुरुआत होने में अब चंद दिन बचे हैं, जहां हर किसी की चाहत होती है कि नया साल उनके लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा हो। इन सबकी प्राप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, तो 1 जनवरी 2026 को ये सरल और अचूक उपाय अवश्य अपनाएं।

घर का प्रवेश द्वार पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है। नए साल की सुबह नहाने के बाद मुख्य द्वार को साफ करें। हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय नकारात्मकता को दूर कर लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। रसोई के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में एक छोटे कलश में चावल भरकर रखें। उस पर एक चांदी का सिक्का या सुपारी रखें। यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है, जिससे साल भर रसोई में अन्न के भंडार भरे रहते हैं।