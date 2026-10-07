धर्म डेस्‍क। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को होगी। सर्वपितृ अमावस्या के साथ शनि अमावस्या भी पड़ रही है। इसके साथ ही इस दिन गजछाया योग भी बनेगा। जब अमावस्या की तारीख पर हस्त नक्षत्रों का मेल होता है, तो गजछाया योग बनता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों को श्राद्ध देने से उन्हें मुक्ति और संतुष्टि मिलती है।

इस साल सर्व पितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को है। यह अमावस्या पितृ श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध तर्पण यादवऋषि को किया जाता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या पर गजछाया योग भी बन रहा है।