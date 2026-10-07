धर्म डेस्क। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को होगी। सर्वपितृ अमावस्या के साथ शनि अमावस्या भी पड़ रही है। इसके साथ ही इस दिन गजछाया योग भी बनेगा। जब अमावस्या की तारीख पर हस्त नक्षत्रों का मेल होता है, तो गजछाया योग बनता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों को श्राद्ध देने से उन्हें मुक्ति और संतुष्टि मिलती है।
इस साल सर्व पितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को है। यह अमावस्या पितृ श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध तर्पण यादवऋषि को किया जाता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या पर गजछाया योग भी बन रहा है।
अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों की पूजा की जाती है। यादवऋषि को धरती पर आए सभी पूर्वज अपने पितरों की भूमि पर लौट जाते हैं। यह अमावस्या पितृ श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध तर्पण यादवऋषि को किया जाता है। साथ ही इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध की रस्में और समय।
सुबह 6.31 बजे से 8.00 बजे तक
सुबह 9.30 बजे से 10.59 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.45 बजे से दोपहर 12.31 बजे तक
सुबह जल्दी उठें, नहाएं और साफ कपड़े पहनें। फिर अपने पितरों को याद करें और अपने परिवार और सभी जाने-अनजाने पितरों की मन की शांति के लिए संकल्प लें। इसके बाद अपने इष्टदेवता और भगवान विष्णु को याद करें। इस दिन जलांजलि के लिए आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। हाथ में साफ पानी लेकर पितरों के नाम से उन्हें चढ़ाएं। मंत्र के साथ तर्पण करें, उसकी सही दिशा, बैठने का तरीका और यज्ञोपवीत आदि। यह किसी ब्राह्मण से पूछकर ही करना चाहिए।
सर्वपितृ अमावस्या के दिन भक्त अपने पितरों को खाना खिलाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों और मेहमानों को खाना या अनाज दान करना चाहिए। इस दिन गाय, भैंस और दूसरे जानवरों को भी खाना खिलाया जाता है। परिवार के सभी पितरों को याद करते हुए उनसे माफ़ी मांगें और सुख, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन आप खाना, कपड़े, चावल, गुड़, गेहूं, घी आदि दान कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को दान दिया जाता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन किया गया दान शुभ माना जाता है।
एक पर्व कई नामः सर्व पितृ अमावस्या, महालय श्राद्ध, पितृ मोक्ष अमावस, पितृ विसर्जन अमावस, जानें इससे जुड़े हर सवाल के जवाब