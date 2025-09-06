Pitru Paksha 2025: पितरों की कृपा के लिए जरूर लगाएं ये पेड़-पौधे, पूर्वजों का मिलेगा आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितरों की स्मृति और तर्पण का पर्व श्राद्ध पक्ष (Pitru Paksha Shraddh 2025) इस साल सात सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक चलने वाले हैं। पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि में पूर्वजों के लिए भोजन और अर्पण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

मान्यता है कि यदि पितृ पक्ष में पिंडदान, तर्पण, पूजा-पाठ और दान-दक्षिणाएं जैसे पुण्य कार्य किए जाएं तो इससे गृह क्लेश और पितृ दोष से राहत मिलती है। आज हम आपको बताएंगे उन पेड़-पौधों के बारे में, जिनको लगाने से पितरों की कृपा बरस सकती है।

श्राद्धपक्ष के दौरान लगाएं पीपल का पौधा हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में श्राद्धपक्ष के दौरान पीपल का पौधा लगाने से काफी फायदा हो सकता है। इसे आप घर के आसपास किसी स्थान पर लगा सकते है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि भी बनी रहती हैं। सुख-समृद्धि के लिए लगाएं तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को भी विशेष महत्व दिया गया है। यही वजह है कि रोजाना तुलसी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती हैं।