गलत दिन तर्पण करने पर भटक सकती है आत्मा! सुहागिनों के श्राद्ध में भूलकर भी न करें यह गलती

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलने वाला पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) पूर्वजों की आत्मा की शांति, तृप्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 16 दिनों में तर्पण, पिंडदान, पंचबलि भोग और दान-पुण्य से पितरों की कृपा प्राप्त होती है।

शास्त्रों में विभिन्न स्थितियों में देह त्यागने वाले परिजनों के लिए श्राद्ध के अलग-अलग नियम निर्धारित हैं। विशेष रूप से सुहागिन (सौभाग्यवती) स्त्रियों के श्राद्ध को लेकर ज्योतिषाचार्य ने शास्त्रसम्मत नियम और सावधानियां बताई हैं, जिनका पालन न करने पर परिजनों को पितृ दोष और गृह-कलह का सामना करना पड़ सकता है।