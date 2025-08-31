मेरी खबरें
    Pradosh Vrat 2025: अगर पाना चाहते हैं भगवान शिव की कृपा, तो करें उनके इन नामों का जप, सभी कष्ट होंगे दूर

    Pradosh Vrat 2025: सितंबर 2025 में इस बार दो शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। इसे शिवजी का प्रिय व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही घर में अन्न और धन के भंडार बने रहते हैं।

    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:14:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:14:30 PM (IST)
    HighLights

    1. शिव के भक्तों के लिए खास रहेगा सितंबर का दिन
    2. 5 सितंबर को है महीने का पहला प्रदोष व्रत
    3. भगवान शिव की पूजा से हर इच्छा पूरी होती है

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार से शुरू होने जा रहा सितंबर का महीना शिव भक्तों के लिए खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने में दो शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बरसाने वाले प्रदोष व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 05 सितंबर को प्रदोष व्रत है। शुक्रवार के दिन पड़ने के चलते यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा।

    इस दिन प्रदोष काल की पूजा का समय शाम को 06:38 से लेकर 08:55 बजे तक रहेगा। हिन्दू मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही घर में अन्न और धन के भंडार बने रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस व्रत को रखने से साधन को मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी शिव-शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय शिवजी के इन नामों का जप करें।

    भगवान शिव के 108 नाम

    ॐ महाकाल नमः

    ॐ रुद्रनाथ नमः

    ॐ भीमशंकर नमः

    ॐ नटराज नमः

    ॐ प्रलेयन्कार नमः

    ॐ चंद्रमोली नमः

    ॐ डमरूधारी नमः

    ॐ चंद्रधारी नमः

    ॐ भोलेनाथ नमः

    ॐ कैलाश पति नमः

    ॐ भूतनाथ नमः

    ॐ नंदराज नमः

    ॐ नन्दी की सवारी नमः

    ॐ ज्योतिलिंग नमः

    ॐ मलिकार्जुन नमः

    ॐ भीमेश्वर नमः

    ॐ विषधारी नमः

    ॐ बम भोले नमः

    ॐ विश्वनाथ नमः

    ॐ अनादिदेव नमः

    ॐ उमापति नमः

    ॐ गोरापति नमः

    ॐ गणपिता नमः

    ॐ ओंकार स्वामी नमः

    ॐ ओंकारेश्वर नमः

    ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः

    ॐ भोले बाबा नमः

    ॐ शिवजी नमः

    ॐ शम्भु नमः

    ॐ नीलकंठ नमः

    ॐ महाकालेश्वर नमः

    ॐ त्रिपुरारी नमः

    ॐ त्रिलोकनाथ नमः

    ॐ त्रिनेत्रधारी नमः

    ॐ बर्फानी बाबा नमः

    ॐ लंकेश्वर नमः

    ॐ अमरनाथ नमः

    ॐ केदारनाथ नमः

    ॐ मंगलेश्वर नमः

    ॐ अर्धनारीश्वर नमः

    ॐ नागार्जुन नमः

    ॐ जटाधारी नमः

    ॐ नीलेश्वर नमः

    ॐ जगतपिता नमः

    ॐ मृत्युन्जन नमः

    ॐ नागधारी नमः

    ॐ रामेश्वर नमः

    ॐ गलसर्पमाला नमः

    ॐ दीनानाथ नमः

    ॐ सोमनाथ नमः

    ॐ जोगी नमः

    ॐ भंडारी बाबा नमः

    ॐ बमलेहरी नमः

    ॐ गोरीशंकर नमः

    ॐ शिवाकांत नमः

    ॐ महेश्वराए नमः

    ॐ महेश नमः

    ॐ संकटहारी नमः

    ॐ महेश्वर नमः

    ॐ रुंडमालाधारी नमः

    ॐ जगपालनकर्ता नमः

    ॐ पशुपति नमः

    ॐ संगमेश्वर नमः

    ॐ दक्षेश्वर नमः

    ॐ घ्रेनश्वर नमः

    ॐ मणिमहेश नमः

    ॐ अनादी नमः

    ॐ अमर नमः

    ॐ आशुतोष महाराज नमः

    ॐ विलवकेश्वर नमः

    ॐ अचलेश्वर नमः

    ॐ ओलोकानाथ नमः

    ॐ आदिनाथ नमः

    ॐ देवदेवेश्वर नमः

    ॐ प्राणनाथ नमः

    ॐ शिवम् नमः

    ॐ महादानी नमः

    ॐ शिवदानी नमः

    ॐ अभयंकर नमः

    ॐ पातालेश्वर नमः

    ॐ धूधेश्वर नमः

    ॐ सर्पधारी नमः

    ॐ त्रिलोकिनरेश नमः

    ॐ हठ योगी नमः

    ॐ विश्लेश्वर नमः

    ॐ नागाधिराज नमः

    ॐ सर्वेश्वर नमः

    ॐ उमाकांत नमः

    ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः

    ॐ त्रिकालदर्शी नमः

    ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः

    ॐ महादेव नमः

    ॐ गढ़शंकर नमः

    ॐ मुक्तेश्वर नमः

    ॐ नटेषर नमः

    ॐ गिरजापति नमः

    ॐ भद्रेश्वर नमः

    ॐ त्रिपुनाशक नमः

    ॐ निर्जेश्वर नमः

    ॐ किरातेश्वर नमः

    ॐ जागेश्वर नमः

    ॐ अबधूतपति नमः

    ॐ भीलपति नमः

    ॐ जितनाथ नमः

    ॐ वृषेश्वर नमः

    ॐ भूतेश्वर नमः

    ॐ बैजूनाथ नमः

    ॐ नागेश्वर नमः

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

