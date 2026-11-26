धर्म डेस्क। शादी का सीजन आते ही हल्दी, मेहंदी, बारात, जयमाला और सात फेरों की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम और माता सीता के विवाह में कौन-कौन सी रस्में निभाई गई थीं? क्या उस समय भी आज की तरह हल्दी और मेहंदी की रस्म होती थी? क्या जयमाला हुई थी और क्या राम-सीता ने सात फेरे लिए थे? इन सवालों के जवाब वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलते हैं।

राम-सीता का विवाह सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हिंदू विवाह परंपराओं को समझने का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 73 में विवाह का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें अग्नि स्थापना, वैदिक मंत्र, कन्या का हाथ सौंपने और अग्नि की परिक्रमा जैसी रस्मों का उल्लेख है।

सीता के हाथ में राम ने कैसे थामा था हाथ? वाह की मुख्य रस्म से पहले राजा दशरथ के चारों पुत्रों को दूल्हे की तरह सजाया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, विवाह से पहले उनके हाथों में मंगल सूत्र या धागे बांधने की एक रस्म भी हुई थी। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद की मौजूदगी में विवाह मंडप तैयार किया गया। मंडप में फूल, चंदन, कलश, धूप और पूजा की दूसरी सामग्री रखी गई थी। विवाह के समय ऋषि वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित की और उसमें आहुतियां दीं। इसके बाद राजा जनक माता सीता को आभूषणों से सजाकर अग्नि के सामने भगवान राम के पास लेकर आए। उन्होंने सीता का हाथ राम के हाथ में सौंपते हुए कहा कि सीता आज से उनकी सहधर्मचारिणी हैं। जनक ने मंत्रों से पवित्र किए गए जल का प्रयोग भी किया। इस रस्म को आज की भाषा में कन्यादान और पाणिग्रहण से जोड़कर समझा जा सकता है।