अक्टूबर में शनि देव चलेंगे उल्टी चाल, बढ़ा सकते हैं इन 3 राशियों की मुश्किलें! धन-करियर से परिवार तक सतर्क रहने की जरूरत

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला हर छोटा-बड़ा बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, अक्टूबर 2026 में शनि देव मीन राशि में अपनी वक्री (उल्टी) अवस्था में विराजमान रहेंगे।

वक्री गति के दौरान शनि का प्रभाव अधिक तीव्र हो जाता है। ऐसे में 3 विशेष राशियों के जातकों को धन, करियर, निवेश और पारिवारिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं शनि की वक्री अवधि कब तक रहेगी, कौन-सी राशियां प्रभावित होंगी और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं-