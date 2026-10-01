अक्टूबर में शनि देव चलेंगे उल्टी चाल, बढ़ा सकते हैं इन 3 राशियों की मुश्किलें! धन-करियर से परिवार तक सतर्क रहने की जरूरत
अक्टूबर 2026 में मीन राशि में वक्री शनि का प्रभाव सिंह, मकर और कर्क राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस दौरान धन, करियर और पारिवारिक जीवन में...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 11:42:11 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 11:42:11 AM (IST)
अक्टूबर में शनि देव चलेंगे उल्टी चाल। (AI जनरेटेड)
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला हर छोटा-बड़ा बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, अक्टूबर 2026 में शनि देव मीन राशि में अपनी वक्री (उल्टी) अवस्था में विराजमान रहेंगे।
वक्री गति के दौरान शनि का प्रभाव अधिक तीव्र हो जाता है। ऐसे में 3 विशेष राशियों के जातकों को धन, करियर, निवेश और पारिवारिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं शनि की वक्री अवधि कब तक रहेगी, कौन-सी राशियां प्रभावित होंगी और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं-
कब तक वक्री रहेंगे शनि देव?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार-
- वक्री प्रारंभ: शनि देव 26 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए थे।
- मार्गी होने की तिथि: शनि देव 11 दिसंबर 2026 को पुनः मार्गी (सीधी चाल) होंगे।
- कुल अवधि: शनि लगभग 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस कारण अक्टूबर 2026 का पूरा महीना शनि की वक्री चाल के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा।
इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं चुनौतियां
1. सिंह राशि (Leo)
- स्वास्थ्य और निर्णय: सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। किसी भी बड़े वित्तीय फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें।
- परिवार और करियर: बातचीत में धैर्य रखें, अन्यथा परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा।
2. मकर राशि (Capricorn)
- आर्थिक मोर्चे पर ध्यान: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इस अवधि में अचानक बढ़ते खर्चों से आपका बजट बिगड़ सकता है। पुराने कर्ज और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
- करियर: कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है।
3. कर्क राशि (Cancer)
- रिश्ते और करियर: कर्क राशि वालों को रिश्तों और पेशेवर जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में अचानक गुस्सा करने से बचें।
- मानसिक तनाव: किसी करीबी व्यक्ति की नाराजगी या धन से जुड़े जल्दबाजी में लिए गए फैसले मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें।
वक्री शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव के अचूक उपाय
- हनुमान चालीसा का पाठ: प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें।
- शनि पूजन और दान: शनिवार के दिन सरसों/तिल का तेल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और जौ का जरूरतमंदों को दान करें।
- सेवा भाव: असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें।
- मंत्र जाप: शनिवार के दिन शनि देव के बीज मंत्र ('ॐ शं शनैश्चराय नमः') का जाप करें अथवा शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभकारी माना गया है।
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