केवल पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाने से नहीं होगा फायदा, इन नियमों को फॉलो करने से आएगी पॉजिटिव एनर्जी!

धर्म डेस्क। घर को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखना न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि वास्तु शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि घर में गंदगी और अव्यवस्था होने से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) का प्रभाव बढ़ता है, जिससे परिवार के सदस्यों में तनाव, चिड़चिड़ापन, आर्थिक तंगी और बनते कामों में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।

घर की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए अधिकांश लोग पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाते हैं। लेकिन वास्तु जानकारों के अनुसार, बाल्टी के सामान्य पानी में सीधे नमक डालकर पोछा लगाना पूरी तरह प्रभावी नहीं होता। इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए शास्त्रों और वास्तु में एक खास विधि बताई गई है।

नमक कैसे दूर करता है नकारात्मक ऊर्जा? वास्तु शास्त्र में सेंधा नमक (Rock Salt) और खड़े समुद्री नमक (Sea Salt) को नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक तरंगों को सोखने (Absorb) वाला सबसे प्रभावशाली घटक माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग करने से घर का वातावरण ऊर्जावान, तनावमुक्त और सकारात्मक बनता है। वास्तु अनुसार नमक का पोछा तैयार करने का सही तरीका अक्सर लोग पोछे की बाल्टी में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें ऊपर से चुटकी भर नमक डाल देते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यह तरीका प्रभावी नहीं माना जाता। पोछा तैयार करने की सही विधि- सेंधा या खड़ा नमक इस्तेमाल करें: पोछा लगाने वाले पानी में साधारण पिसा हुआ आयोडाइज्ड नमक मिलाने के बजाय खड़ा समुद्री नमक या सेंधा नमक डालें।

पानी को अच्छी तरह उबालें: नमक और पानी को एक साथ गैस पर अच्छी तरह उबाल लें ताकि नमक पानी में पूरी तरह से घुलमिल जाए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उबलने से नमक के भीतर नकारात्मकता को सोखने वाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है।