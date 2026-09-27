केवल पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाने से नहीं होगा फायदा, इन नियमों को फॉलो करने से आएगी पॉजिटिव एनर्जी!
घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सफाई का विशेष महत्व है। कई लोग घर में नमक के पानी का पोछा लगाते हैं। हालांकि, वास्तु के अनुसार सादे पानी में स...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 11:24:59 AM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 11:24:59 AM (IST)
नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए नमक के पानी से पोछा लगाने का सही तरीका। (AI जनरेटेड)
धर्म डेस्क। घर को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखना न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि वास्तु शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि घर में गंदगी और अव्यवस्था होने से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) का प्रभाव बढ़ता है, जिससे परिवार के सदस्यों में तनाव, चिड़चिड़ापन, आर्थिक तंगी और बनते कामों में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।
घर की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए अधिकांश लोग पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाते हैं। लेकिन वास्तु जानकारों के अनुसार, बाल्टी के सामान्य पानी में सीधे नमक डालकर पोछा लगाना पूरी तरह प्रभावी नहीं होता। इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए शास्त्रों और वास्तु में एक खास विधि बताई गई है।
नमक कैसे दूर करता है नकारात्मक ऊर्जा?
वास्तु शास्त्र में सेंधा नमक (Rock Salt) और खड़े समुद्री नमक (Sea Salt) को नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक तरंगों को सोखने (Absorb) वाला सबसे प्रभावशाली घटक माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग करने से घर का वातावरण ऊर्जावान, तनावमुक्त और सकारात्मक बनता है।
वास्तु अनुसार नमक का पोछा तैयार करने का सही तरीका
अक्सर लोग पोछे की बाल्टी में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें ऊपर से चुटकी भर नमक डाल देते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यह तरीका प्रभावी नहीं माना जाता।
पोछा तैयार करने की सही विधि-
- सेंधा या खड़ा नमक इस्तेमाल करें: पोछा लगाने वाले पानी में साधारण पिसा हुआ आयोडाइज्ड नमक मिलाने के बजाय खड़ा समुद्री नमक या सेंधा नमक डालें।
- पानी को अच्छी तरह उबालें: नमक और पानी को एक साथ गैस पर अच्छी तरह उबाल लें ताकि नमक पानी में पूरी तरह से घुलमिल जाए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उबलने से नमक के भीतर नकारात्मकता को सोखने वाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है।
प्राकृतिक रूप से ठंडा करें: उबलने के बाद पानी को फ्रिज या कृत्रिम तरीके से ठंडा न करें। इसे सामान्य कमरे के तापमान (Room Temperature) पर अपने आप ठंडा होने दें।
ठंडा होने पर लगाएं पोछा: जब पानी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाए, तब इससे पूरे घर में पोछा लगाएं।
पोछा लगाने के बाद बचे हुए पानी का क्या करें?
नमक का पोछा लगाने के बाद बचे हुए गंदे पानी को लेकर भी वास्तु में सख्त नियम बताए गए हैं-
- घर के अंदर या बाथरूम में न बहाएं: पोछा लगाने के बाद बचे हुए पानी को घर के अंदर न रखें और न ही इसे घर के बाथरूम या वॉशबेसिन में बहाएं, क्योंकि इसमें घर की सोखी हुई नकारात्मक ऊर्जा होती है।
- घर के बाहर नाली में फेंकें: इस पानी को सीधे घर के बाहर मुख्य नाली (Main Drain) में बहा देना चाहिए, ताकि सफाई के दौरान घर से निकली नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर की सीमा से बाहर चली जाए।
(नोट: यह रिपोर्ट वास्तु शास्त्र की मान्यताओं, ज्योतिषीय सिद्धांतों और लोक परंपराओं पर आधारित है।)
यह भी पढ़ें- चतुर्थी-पंचमी साथ आने से इस बार 15 दिन में समाया पितरों के पूजन का पर्व सोलह श्राद्ध