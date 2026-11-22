धर्म डेस्क। भगवान शिव और भगवान विष्णु को अलग-अलग स्वरूपों में पूजने वाले भक्तों के लिए एक ऐसा धार्मिक आयोजन भी होता है, जहां दोनों देवताओं के मिलन का प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिलता है। मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि-हर मिलन की परंपरा निभाई जाएगी। इस दौरान भगवान शिव और विष्णु को पालकी में विराजमान कर मंदिर परिसर में यात्रा निकाली जाएगी। इस परंपरा के पीछे चातुर्मास, भगवान विष्णु की योग निद्रा और सृष्टि के संचालन से जुड़ी धार्मिक मान्यता है।

बैकुंठ चतुर्दशी पर क्यों होता है हरि-हर मिलन? हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।