धर्म डेस्क। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कार्तिक महीने के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 21 से 26 नवंबर तक चल रहे कार्तिक मेले में नर्मदा स्नान, भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन और ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसी मेले का प्रमुख धार्मिक आयोजन पंचक्रोशी यात्रा है। मान्यता है कि इस यात्रा को पूरा करने से श्रद्धालुओं को पुण्य मिलता है और भगवान शिव के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पंचक्रोशी यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे श्रद्धा, संयम और आध्यात्मिक साधना का मार्ग माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए धार्मिक स्थलों के दर्शन, नर्मदा स्नान और पूजा-पाठ करते हैं। क्या है पंचक्रोशी यात्रा की धार्मिक मान्यता? पंचक्रोशी शब्द का अर्थ पांच कोस की परिक्रमा से जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ओंकारेश्वर में पंचक्रोशी यात्रा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस यात्रा में श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र तटों, विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं।