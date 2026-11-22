धर्म डेस्क। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कार्तिक महीने के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 21 से 26 नवंबर तक चल रहे कार्तिक मेले में नर्मदा स्नान, भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन और ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसी मेले का प्रमुख धार्मिक आयोजन पंचक्रोशी यात्रा है। मान्यता है कि इस यात्रा को पूरा करने से श्रद्धालुओं को पुण्य मिलता है और भगवान शिव के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पंचक्रोशी यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे श्रद्धा, संयम और आध्यात्मिक साधना का मार्ग माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए धार्मिक स्थलों के दर्शन, नर्मदा स्नान और पूजा-पाठ करते हैं।
पंचक्रोशी शब्द का अर्थ पांच कोस की परिक्रमा से जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ओंकारेश्वर में पंचक्रोशी यात्रा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस यात्रा में श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र तटों, विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं।
ओंकारेश्वर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहां नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता या ओंकार पर्वत की धार्मिक महत्ता भी विशेष है। मान्यता है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में इस यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान स्नान, दान, दीपदान और पूजा-पाठ को विशेष पुण्यदायी माना जाता है।
कार्तिक महीने में नर्मदा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था रहती है। भक्त सुबह नदी में स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। इसके बाद ओंकार पर्वत की परिक्रमा और पंचक्रोशी यात्रा में शामिल होते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। वहीं, परिक्रमा को भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं।
ओंकारेश्वर में कार्तिक मेला देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। इस दौरान पंचक्रोशी यात्रा, नर्मदा स्नान, दीपदान और ज्योतिर्लिंग दर्शन प्रमुख आयोजन होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यात्रा का विशेष समापन माना जाता है, जब श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर और ओंकार पर्वत के दर्शन-परिक्रमा करते हैं।
इस तरह ओंकारेश्वर की पंचक्रोशी यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ नर्मदा और शिव परंपरा से जुड़ी सदियों पुरानी श्रद्धा को भी जीवंत करती है।
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