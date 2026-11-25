धर्म डेस्क। साल 2026 के आखिरी महीने में शनि देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। करीब साढ़े चार महीने तक वक्री रहने के बाद शनि की सीधी चाल शुरू होगी। ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है। ऐसे में उनकी चाल में बदलाव को कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस बदलाव का इंतजार उन लोगों को भी है, जिनकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है। अक्सर माना जाता है कि शनि की वक्री चाल के दौरान कामों में देरी, जिम्मेदारियों का दबाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शनि के मार्गी होने से क्या इन लोगों को राहत मिलेगी? आखिर शनि का वक्री और मार्गी होना क्या होता है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व है?

ज्योतिष में जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य दिशा के उलट चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे वक्री कहा जाता है। वहीं, जब वह फिर से सामान्य दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे मार्गी कहते हैं।

शनि इस समय मीन राशि में ही मौजूद हैं और मार्गी होने के बाद भी उनकी राशि नहीं बदलेगी। यानी यह राशि परिवर्तन नहीं, बल्कि ग्रह की चाल में बदलाव है।

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए थे। अब 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजे वे फिर से मार्गी हो जाएंगे। इस तरह शनि लगभग 137 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे।

हालांकि, वैज्ञानिक नजरिए से कोई ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में उल्टी दिशा में चलने नहीं लगता। यह पृथ्वी और उस ग्रह की आपसी गति और स्थिति के कारण दिखाई देने वाला प्रभाव है।

ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि के वक्री होने को पुराने कर्मों की समीक्षा, जिम्मेदारियों और अधूरे कामों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं, शनि के मार्गी होने को रुके हुए कामों में धीरे-धीरे गति आने और परिस्थितियों में बदलाव का संकेत माना जाता है।

क्या साढ़ेसाती और ढैय्या वालों को मिलेगी राहत?

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। माना जाता है कि इस दौरान व्यक्ति को कामकाज, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और जिम्मेदारियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

ज्योतिष के अनुसार, जब शनि जन्म राशि यानी चंद्र राशि से बारहवें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तब साढ़ेसाती की अवधि मानी जाती है। इसकी कुल अवधि करीब साढ़े सात साल होती है।

वहीं, जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तो इसे ढैय्या कहा जाता है। इसकी अवधि करीब ढाई साल होती है।

11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से साढ़ेसाती या ढैय्या समाप्त नहीं होगी। हालांकि, ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शनि की सीधी चाल से कुछ लोगों को लंबे समय से अटके कामों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसका असर हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उनके संबंधों पर निर्भर माना जाता है।

शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह क्यों माना जाता है?

हिंदू धर्म और ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि शनि को मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है।

धार्मिक मान्यताओं में शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन लोग शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। हालांकि, इन उपायों को धार्मिक आस्था का हिस्सा माना जाता है, इनके जरिए ग्रहों की स्थिति बदलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।