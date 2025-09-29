Shardiya Navratri 2025: अष्टमी और नवमी को भूलकर भी न करें ये गलती, जानें नवरात्र का व्रत खोलने का तरीका

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इन दिनों व्रत का पारण करने से साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस बार शारदीय नवरात्र 2025 में अष्टमी पूजन 30 सितंबर को और नवमी पूजन 1 नवंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं, किस प्रकार विधिपूर्वक व्रत का समापन करना चाहिए।