Shardiya Navratri 2025 : अपनाएं ये Vastu Tips, घर में आएगी समृद्धि और शनि देव की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ यदि वास्तु शास्त्र के कुछ आसान नियमों का पालन (Shardiya Navratri Vastu Tips) किया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं।

घर और दक्षिण-पश्चिम दिशा की सफाई नवरात्रि से पहले घर और मंदिर की पूरी तरह सफाई करें। विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें, क्योंकि इसे शनि देव का क्षेत्र माना गया है। इस कोने में टूटा-फूटा या बेकार सामान न रखें। यहां पर आप कीमती गहने और ज़रूरी कागजात सुरक्षित रख सकते हैं।