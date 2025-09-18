मेरी खबरें
    Shardiya Navratri 2025 : अपनाएं ये Vastu Tips, घर में आएगी समृद्धि और शनि देव की कृपा

    Shardiya Navratri Vastu Tips: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस दौरान घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा की सफाई, मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और अखंड ज्योत को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ है। नवरात्र में दान-पुण्य और बेकार वस्तुएं हटाने से मां दुर्गा और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 05:04:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 05:04:50 AM (IST)
    HighLights

    1. नवरात्रि में दक्षिण-पश्चिम दिशा की सफाई और मुख्य द्वार की देखभाल करें।
    2. अखंड ज्योत दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें और घर के चारों कोनों में दीपक जलाएं।
    3. जरूरतमंदों को दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ यदि वास्तु शास्त्र के कुछ आसान नियमों का पालन (Shardiya Navratri Vastu Tips) किया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं।

    घर और दक्षिण-पश्चिम दिशा की सफाई

    नवरात्रि से पहले घर और मंदिर की पूरी तरह सफाई करें। विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें, क्योंकि इसे शनि देव का क्षेत्र माना गया है। इस कोने में टूटा-फूटा या बेकार सामान न रखें। यहां पर आप कीमती गहने और ज़रूरी कागजात सुरक्षित रख सकते हैं।

    मुख्य द्वार के वास्तु नियम

    घर का मेन गेट सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। इसलिए इसे साफ-सुथरा रखें और यहां कूड़ादान या झाड़ू जैसी वस्तुएं न रखें। गेट को बिना आवाज के खोलने की व्यवस्था करें। नवरात्र में शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

    अखंड ज्योत और दीपदान

    यदि अखंड ज्योत जला रहे हों, तो उसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन शाम को घर के चारों कोनों में दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है।

    दान का महत्व

    नवरात्र से पहले घर में बेकार वस्तुएं बाहर करें। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल और भोजन का दान करने से शनि देव की विशेष कृपा मिलती है।

