धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, रोमांस, आकर्षण और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। शुक्र की स्थिति में बदलाव का प्रभाव व्यक्ति के प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन पर पड़ सकता है। 22 नवंबर की शाम शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की अपनी राशि तुला में होने वाली इस चाल को ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है।

इस गोचर से 2 राशियों के जातकों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। पुराने रिश्तों में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं, वहीं कुछ अविवाहित लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ रहने वाला है।

मिथुन राशि: प्रेम संबंधों में दूरियां होंगी कम मिथुन राशि के जातकों के पांचवें भाव में शुक्र का गोचर होगा। ज्योतिष में पांचवें भाव को प्रेम, रोमांस और संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में शुक्र की यह स्थिति मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रह सकती है। इस दौरान पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ने की संभावना है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो जातक अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं, उनके लिए 22 नवंबर से 1 जनवरी तक का समय सकारात्मक रह सकता है। परिवार की सहमति से विवाह की बात आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं।