करियर में बड़ा बदलाव और अटका धन वापस! 17 अक्टूबर से बना शुक्रादित्य योग इन 3 राशियों के लिए है वरदान

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और युति का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को आत्मा और मान-सम्मान के कारक सूर्य देव ने अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश किया है। तुला राशि में सुख, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र पहले से ही विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र के इस दुर्लभ संयोग से 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है।

ज्योतिष शास्त्र में शुक्रादित्य योग को सुख-सौभाग्य, मान-सम्मान, कलात्मक सफलता और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। तुला राशि में निर्मित यह राजयोग 6 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में गोचर भी कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है।