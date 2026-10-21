करियर में बड़ा बदलाव और अटका धन वापस! 17 अक्टूबर से बना शुक्रादित्य योग इन 3 राशियों के लिए है वरदान
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करते ही वहां पहले से मौजूद शुक्र ग्रह के साथ मिलकर 'शुक्रादित्य योग' का नि...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 05:27:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 05:27:26 PM (IST)
17 अक्टूबर से तुला राशि में बना शुक्रादित्य योग
HighLights
- 17 अक्टूबर से तुला राशि में बना शुक्रादित्य योग
- मेष, तुला, धनु राशि को करियर में तरक्की मिलेगी
- नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए खुलेंगे नए द्वार
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और युति का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को आत्मा और मान-सम्मान के कारक सूर्य देव ने अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश किया है। तुला राशि में सुख, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र पहले से ही विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र के इस दुर्लभ संयोग से 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्रादित्य योग को सुख-सौभाग्य, मान-सम्मान, कलात्मक सफलता और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। तुला राशि में निर्मित यह राजयोग 6 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में गोचर भी कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है।
शुक्रादित्य योग के प्रभाव से राशिचक्र की 3 विशेष राशियों- मेष, तुला और धनु को करियर में बड़ी तरक्की, रुके हुए कार्यों में सफलता और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।
आइए जानते हैं इन 3 भाग्यशाली राशियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रभाव:
इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
मेष राशि (Aries)
- करियर और नौकरी: शुक्रादित्य योग मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल साबित होगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों (Bosses) का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपके काम की सार्वजनिक सराहना होगी।
- आर्थिक पक्ष: पहले किए गए किसी पुराने निवेश से बड़ा धन लाभ मिलने के संकेत हैं। नए व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।
- व्यक्तिगत जीवन: लव लाइफ और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। आपसी रिश्तों में मिठास और खुशहाली बढ़ेगी।
तुला राशि (Libra)
- करियर और नया रोजगार: चूंकि यह योग तुला राशि में ही बन रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
- आर्थिक पक्ष और रुका कार्य: लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक और व्यक्तिगत काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। आपकी सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों में वृद्धि होगी।
- अन्य लाभ: कोर्ट-कचहरी और कानूनी विवादों में आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। प्रभावशाली और नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो आपके रुके काम निपटाने में मददगार साबित होंगे।
धनु राशि (Sagittarius)
- भाग्य और सफलता: धनु राशि वालों के लिए शुक्रादित्य योग भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा। आपकी सोची-समझी योजनाएं सफल होंगी और मेहनत का पूरा अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा।
- कारोबार और निवेश: व्यापारियों और कारोबारियों को अपनी नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के शानदार अवसर मिलेंगे।
- करियर और जॉब चेंज: यदि आप नौकरी बदलने या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, तो आपको आकर्षक विकल्प और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। वित्तीय मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं।
शुक्रादित्य योग का महत्व
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक पद और मान-सम्मान का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र ग्रह सुख-सुविधा, धन-ऐश्वर्य, कला और प्रेम का प्रतीक हैं। जब ये दोनों दिव्य ग्रह एक साथ आते हैं, तो जातक के भीतर आकर्षण, बुद्धिमत्ता, सही निर्णय लेने की क्षमता और धन-धान्य की वृद्धि होती है।