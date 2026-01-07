मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Solar Eclipse 2026: साल के पहले ग्रहण में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इन्हें रहना होगा सावधान

    Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2026) 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण श ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 05:54:08 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 05:54:08 PM (IST)
    Solar Eclipse 2026: साल के पहले ग्रहण में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इन्हें रहना होगा सावधान
    Solar Eclipse 2026: साल के पहले ग्रहण का राशियों पर असर

    HighLights

    1. 17 फरवरी को शाम 05:26 से रात 07:57 तक रहेगा प्रभाव
    2. मिथुन-मकर को धन लाभ, कुंभ-सिंह को रहना होगा सावधान
    3. भारत में अदृश्य होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा

    धर्म डेस्क। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2026) 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण शाम 05:26 बजे शुरू होगा और रात 07:57 बजे समाप्त होगा। हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से सभी 12 राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।

    किन राशियों को रहना होगा सावधान?

    सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। चूंकि ग्रहण के समय सूर्य देव कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, इसलिए कुंभ राशि वालों को मानसिक तनाव और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, अतः उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए भी यह समय प्रतिकूल रह सकता है; विशेषकर मीन राशि के जातकों को संपत्ति विवाद और अप्रिय घटनाओं से बचने की सलाह दी गई है।


    किसे मिलेगा लाभ?

    मिथुन और मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कुछ मामलों में शुभ परिणाम ला सकता है। मिथुन राशि वालों को धन प्राप्ति के योग हैं, वहीं मकर राशि से जुड़े रियल स्टेट कारोबारियों को लाभ मिल सकता है। वृषभ और कर्क राशि के लिए प्रभाव मिश्रित रहेगा, जहां महादशा अनुकूल होने पर अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है।

    उपाय और बचाव

    ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिषियों ने राशि अनुसार मंत्र जप की सलाह दी है। मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा, सिंह और कन्या को विष्णु सहस्त्रनाम, और कुंभ व मकर राशि वालों को महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव की उपासना करने का सुझाव दिया गया है। तुला और वृषभ राशि के जातकों के लिए मां दुर्गा की आराधना कल्याणकारी रहेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.