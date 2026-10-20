धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ने गत 17 अक्टूबर 2026 को कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश किया है। सूर्य को पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और लीडरशिप का कारक माना जाता है। इसलिए ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुछ राशियों के लोगों पर अच्छा असर पड़ सकता है। काम पर नई जिम्मेदारी मिलने से लेकर बिजनेस में नए मौके मिलने तक, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं सूर्य के गोचर से किन छह राशियों को फायदा हो सकता है।

मेष: मेष राशि के लोगों को काम पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जिस जिम्मेदारी का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह मिलने की संभावना है। प्रोफेशनल्स को नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। अगर इन मौकों का सही इस्तेमाल किया जाए, तो भविष्य में फायदा हो सकता है।