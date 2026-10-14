इस नवरात्र चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर…बन रहे धन लाभ के मजबूत योग

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा, आत्मा, पिता, ऊर्जा, उच्च पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, सूर्य देव वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान हैं और 17 अक्टूबर 2026 से अपनी नीच राशि तुला में गोचर शुरू करेंगे।

सूर्य का यह गोचर नवरात्रि के पावन दिनों के दौरान हो रहा है। यद्यपि तुला राशि में सूर्य नीच स्थिति में होते हैं, परंतु ग्रहों की शुभ युतियों और गोचरीय स्थितियों के कारण 3 विशेष राशियों (मिथुन, सिंह और धनु) के जातकों के लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इनके करियर और आर्थिक जीवन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।