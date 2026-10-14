इस नवरात्र चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर…बन रहे धन लाभ के मजबूत योग
17 अक्टूबर को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मिथुन, सिंह औ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 03:21:40 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 03:21:40 PM (IST)
17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में गोचर
HighLights
- 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में गोचर
- मिथुन, सिंह, धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ
- तरक्की और धन लाभ के लिए सूर्य देव को अर्घ्य दे
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा, आत्मा, पिता, ऊर्जा, उच्च पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, सूर्य देव वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान हैं और 17 अक्टूबर 2026 से अपनी नीच राशि तुला में गोचर शुरू करेंगे।
सूर्य का यह गोचर नवरात्रि के पावन दिनों के दौरान हो रहा है। यद्यपि तुला राशि में सूर्य नीच स्थिति में होते हैं, परंतु ग्रहों की शुभ युतियों और गोचरीय स्थितियों के कारण 3 विशेष राशियों (मिथुन, सिंह और धनु) के जातकों के लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इनके करियर और आर्थिक जीवन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
आइए जानते हैं इन 3 भाग्यशाली राशियों का विस्तृत राशिफल और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के अचूक शास्त्रीय उपाय-
इन 3 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा सूर्य का गोचर
(1) मिथुन राशि (Gemini)
- करियर और व्यापार: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर में बंपर सफलता लेकर आ रहा है। नौकरीपेशा लोगों के पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
- धन और शिक्षा: लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक पूरे होंगे। आय के नए और अतिरिक्त स्रोत खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे।
(2) सिंह राशि (Leo)
- आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी साख और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- बिजनेस और परिवार: व्यापार में कोई बड़ी डील या अनुबंध (Contract) फाइनल हो सकता है। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और नवरात्रि के दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है।
(3) धनु राशि (Sagittarius)
- आर्थिक लाभ और तरक्की: धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत फलदायी रहेगा। आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के मार्ग प्रशस्त होंगे।
- नौकरी और विदेश व्यापार: कार्यक्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। मनचाही नौकरी का ऑफर मिल सकता है। विदेश से जुड़े व्यापार या निर्यात-आयात के काम से अचानक बड़ा धन लाभ होने के योग हैं।
सूर्य गोचर का शुभ फल बढ़ाने के अचूक उपाय
सूर्य देव के शुभ प्रभावों को और अधिक मजबूत करने तथा किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को शांत करने के लिए निम्नलिखित उपाय अवश्य करें-
- प्रतिदिन प्रात काल सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा-सा गंगाजल, रोली (कुमकुम) और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
- प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें। मान्यता है कि इसके नियमित पाठ से करियर और प्रशासनिक कार्यों में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं।
- नवरात्रि की शुभ तिथियों में जरूरतमंदों, निर्धनों या ब्राह्मणों को गेहूं, तांबे के बर्तन, गुड़ या लाल वस्त्रों का दान करें।
- सूर्य मंत्र का जाप: प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें-
"ॐ घृणिः सूर्याय नमः"
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