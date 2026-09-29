मंगलवार के उपाय: गुड़ का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है, इन उपायों से कुंडली में दोष होगा कम

धर्म डेस्‍क। मंगलवार का दिन बजरंगबली यानी हनुमानजी को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन हनुमानजी की पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ने से खास फल मिलता है। गुड़ का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। इसलिए मंगलवार को गुड़ के कुछ आसान उपाय करने से कुंडली में मंगल दोष का असर कम होता है, जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है और धन में भी वृद्धि होती है।

हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमानजी को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करना, उनके मंदिर जाना और हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार को कुछ खास उपाय करने से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और मंगल दोष भी दूर होता है।

मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर नहाएं और फिर हनुमानजी की पूजा करें। पूजा के बाद बंदरों या गायों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। मंगलवार को यह उपाय करने से बजरंगबली और शनि देव दोनों की कृपा मिलती है। साथ ही कुंडली में मंगल मजबूत होता है। इससे व्यक्ति की हिम्मत और पराक्रम बढ़ता है। इससे पैसों की दिक्कतों से भी राहत मिलती है और अच्छी किस्मत आती है।

चूंकि गुड़ का संबंध मंगल से है, इसलिए मंगलवार को श्रद्धा और सही तरीके से गुड़ के उपाय करने से जीवन में धन और दुर्भाग्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए मंगलवार के गुड़ के उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Mangalwar Ke Upay: भाग्य का नहीं मिल रहा है साथ तो मंगलवार को करें ये उपाय

मंगल दोष दूर करने का उपाय

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस दोष के साइड इफेक्ट को कम करने और मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए आप मंगलवार के दिन गुड़ का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए गुड़ की पूरनपोली बनाकर गाय को खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मंगल दोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। मंगलवार को गुड़ का यह उपाय करने से करियर में तरक्की मिलती है और बिजनेस में भी सफलता मिलती है।

भगवान शिव की कृपा पाने के उपाय

मंगलवार को बैकुंठ चतुर्दशी का भी शुभ संयोग है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और शुद्ध पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद विधिवत पूजा और आरती करें। गुड़ के पानी से शिवजी का अभिषेक करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं और भोलेनाथ की कृपा भक्त पर बनी रहती है। चूंकि यह दिन मंगलवार है, इसलिए हनुमानजी की भी पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य दूर होता है और सुख-समृद्धि आती है।

फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करने का उपाय

मंगलवार के दिन गुड़ और नारियल का पेस्ट मिलाएं। इसके बाद एक नारियल के ऊपर से थोड़ा सा काटकर उसमें यह पेस्ट भर दें। अब कटे हुए हिस्से को ढक्कन की तरह इस्तेमाल करके नारियल को ढक दें और उसे चुपके से जमीन में गाड़ दें। नारियल को जमीन में इस तरह दबाएं कि उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहे। माना जाता है कि जब चींटियां इस पेस्ट को खाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। साथ ही धन-धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। इस उपाय से व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है और किस्मत भी साथ देती है।